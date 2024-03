Kung Fu Panda 4 franchit un jalon majeur au box-office national

Le succès du film d'animation Kung Fu Panda 4 ne cesse de croître lors de son deuxième week-end en salle, franchissant un jalon majeur à l'échelle nationale. Quelle sera la suite de ce succès retentissant ?

Tl;dr Kung Fu Panda 4 dépasse les 100 millions de dollars au box-office américain.

Il s’agit du deuxième film de 2024 à atteindre ce jalon après Dune: Part Two.

Le film est en tête du box-office pour le deuxième week-end consécutif.

Il est le premier film d’animation de l’année à atteindre ce jalon.

Kung Fu Panda 4 : un véritable mastodonte du box-office

Kung Fu Panda 4, quatrième volet de la franchise adorée des cinéphiles, continue de défrayer la chronique en atteignant un jalon majeur au box-office domestique. Le film, qui raconte les nouvelles aventures de notre panda anthropomorphe préféré, Po (interprété par Jack Black), a réalisé le deuxième meilleur week-end d’ouverture de toute la franchise, surpassant Dune: Part Two et prenant la première place du box-office avec une ouverture à 57,9 millions de dollars.

Un succès retentissant au box-office

Selon Variety, le box-office de Kung Fu Panda 4 devrait générer un total de 31,5 millions de dollars en trois jours dans les salles américaines d’ici à la fin de son deuxième week-end. Ce qui porterait son total domestique cumulé à plus de 100 millions de dollars, faisant de lui le premier film d’animation de l’année à atteindre ce jalon et le deuxième film de 2024 à le faire, après Dune: Part Two.

Comparaison avec les films d’animation de 2023

Devenir le premier film d’animation à accomplir ce jalon pour l’année est une réalisation non négligeable, même dans une année qui a une programmation cinématographique généralement mince après que de nombreux titres ont été repoussés à 2025 en raison des grèves des scénaristes et des acteurs de 2023. Le film a franchi ce jalon plus rapidement que tous les autres films d’animation à succès de l’année précédente, à l’exception de deux.

Le futur de Kung Fu Panda 4

Le film, dont le budget est estimé à 85 millions de dollars, semble bien parti pour dépasser largement son seuil de rentabilité, qui se situe probablement au-delà de 170 millions de dollars. Si sa croissance se poursuit au même rythme, il pourrait atteindre entre 500 et 600 millions de dollars d’ici à la fin de sa diffusion mondiale en salles, un chiffre nettement supérieur à celui des précédents films Kung Fu Panda.