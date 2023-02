Krafton met un pied au Canada avec d’anciens développeurs d’Ubisoft

Krafton Montréal Studio est le nouveau studio de jeu AAA canadien de Krafton.

Figure de l’industrie vidéoludique, Patrik Méthé a été recruté par l’éditeur de PUBG pour diriger Krafton Montréal Studio et superviser le développement de l’adaptation vidéoludique de The Bird That Drinks Tears, une série de romans fantastiques créée et écrite par l’auteur Yeong-do Lee.

Kim Chang-han, PDG de Krafton, a déclaré :

Nous sommes ravis d’ouvrir notre premier studio AAA canadien à Montréal, l’une des meilleures villes du monde pour la production de jeux vidéo. Le nombre de talents créatifs et spécialisés locaux est impressionnant et nous espérons qu’ils seront nombreux à rejoindre notre équipe. Krafton Montréal Studio sera notre troisième studio en Amérique du Nord et nous avons trouvé en Patrik Méthé un leader parfait, avec une grande expérience, pour amener des franchises vers de nouveaux sommets.

Un recrutement ambitieux pour Krafton Montréal Studio

Si l’objectif de Krafton Montréal Studio est d’engager 150 personnes au cours des trois prochaines années, le studio de jeu AAA canadien de Krafton compte d’ores et déjà dans ses rangs des pointures du milieu comme le producteur Benoit Frappier, qui a travaillé sur Rainbow Six, Far Cry et Watch Dogs, la project manager Kate Lee, qui a contribué au lancement de PUBG sur console, le directeur technologique Martin Paradis, qui a travaillé sur Gotham Knights et sur plusieurs titres d’Assassin’s Creed et de Prince of Persia, le game director Frédéric Duroc, qui a travaillé sur Far Cry, Rainbow Six, Prince of Persia et Peter Jackson’s King Kong The Official Game of the Movie, et le directeur artistique Kwangjae Son, qui a plus de 20 ans d’expérience dans l’art conceptuel et la direction artistique.

The Bird That Drinks Tears, le premier projet de Krafton Montréal Studio

The Bird That Drinks Tears est apprécié des lecteurs coréens depuis 20 ans pour sa vision complexe du monde et ses personnages tout en nuances. Le récit se caractérise par ses environnements et ses personnages uniques qui englobent de manière exceptionnelle l’Orient et l’Occident. La saga raconte l’histoire de quatre races, les humains, les Leckorn, les Dokkaebis et les Nagas, qui commence lors des premières rencontres entre ces races.

Patrik Méthé, responsable de Krafton Montréal Studio, ajoute :