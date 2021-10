Krafton annonce l’acquisition d’Unknown Worlds Entertainment, les créateurs de Subnautica et de Natural Selection

Unknown Worlds Entertainment va arriver dans le giron de Krafton avec une expérience considérable, ancrée dans une riche histoire de création d'expériences de jeu axées sur la communauté.

Avec PUBG Studios, Striking Distance Studios, Bluehole Studio, RisingWings et Dreamotion, Unknown Worlds Entertainment devient le sixième studio indépendant de Krafton. Avec ce rachat, l’éditeur sud-coréen confirme son engagement à conduire l’avenir du développement de contenu en ajoutant des visionnaires de l’industrie à son collectif de studios indépendants de développement de jeux vidéo.

Krafton (PUBG: BATTLEGROUNDS, The Callisto Protocol) has acquired Unknown Worlds Entertainment (Subnautica)https://t.co/ZbmOik377a pic.twitter.com/bR65F6YKkO — Nibel (@Nibellion) October 29, 2021

“Les développeurs d’Unknown Worlds Entertainment sont incroyablement compétents et passionnés, dotés d’un don inégalé pour la créativité et d’une expérience avérée dans la construction de mondes réussis axés sur les joueurs“, a déclaré Kim Chang-han, PDG de Krafton. “Nous ne menagerons aucun effort pour les aider. Non seulement ils améliorent nos capacités de développement, mais nous partageons le même objectif de créer des expériences uniques pour un public mondial“. Charlie Cleveland, PDG d’Unknown Worlds Entertainment ajoute : “Il a immédiatement été évident à quel point notre studio et Krafton sont étroitement alignés dans notre façon de penser les jeux et leur développement. Subnautica et PUBG ont tous deux commencé humblement et ont évolué avec succès grâce à l’itération et aux retours constants. Nous voulons amener de nouveaux jeux sur la scène mondiale et avec Krafton, nous avons fait un grand pas en avant. Nous nous réjouissons vraiment de notre avenir ensemble.”

Unknown Worlds Entertainment va garder son indépendance au sein de Krafton

Fondé par Charlie Cleveland et Max McGuire en 2001, le studio Unknown Worlds Entertainment fonctionnera comme un studio indépendant et continuera d’opérer de manière internationale avec des talents venant du monde entier. Outre les mises à jour en cours pour Subnautica et Subnautica : Below Zero, Unknown Worlds Entertainment travaille actuellement sur un jeu d’un genre nouveau, dont le lancement en accès anticipé est prévu pour 2022.