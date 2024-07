« Kingsman: The Blue Blood » – Tout ce qu’il faut savoir sur le casting, l’intrigue et « Kingsman 3 »

Le prochain film de la franchise "Kingsman" sera "Kingsman: The Blue Blood".

Kingsman: The Blue Blood, prochain opus de la saga

Nous avons une confirmation : le prochain film de la célèbre franchise d’espionnage Kingsman, dirigée par Matthew Vaughn, portera le titre Kingsman: The Blue Blood. Après plusieurs années de développement, les choses semblent enfin avancer. Ce nouvel opus n’est pas une suite du prequel The Kings Man, mais bien une continuation de la série principale.

Une conclusion attendue

Initialement prévu pour 2023, Kingsman: The Blue Blood servira définitivement de conclusion à la relation tumultueuse entre Harry Hart, joué par Colin Firth, et Eggsy, interprété par Taron Egerton. Les détails de l’intrigue restent cependant encore flous. Dwayne Johnson et Mark Strong sont deux noms qui circulent pour rejoindre la distribution.

Tournage reporté à 2024

Le tournage du film, cependant, ne commencera pas avant 2024. La raison ? L’emploi du temps chargé de Taron Egerton. Le réalisateur Matthew Vaughn a en effet déclaré lors d’une interview avec Collider : « Taron est sacrément occupé. »

Un casting aux visages familiers

Le casting de Kingsman: The Blue Blood devrait être composé de visages familiers. Colin Firth et Taron Egerton, qui ont été les piliers de la série jusqu’à présent, sont absolument nécessaires pour The Blue Blood. L’acteur de catch devenu acteur Dwayne Johnson pourrait être le principal méchant du film, bien que sa participation ne soit pas confirmée. Il y a aussi une chance que Halle Berry revienne en tant que Ginger, mais sa participation n’est pas garantie.