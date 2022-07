Khaby Lame, star de TikTok, devient ambassadeur Binance

Khaby Lame devient ambassadeur Binance. Avec son humour, il aidera à déboulonner certains mythes autour du Web3.

Binance, le premier écosystème blockchain et fournisseur d’infrastructures de crypto-monnaies au monde, s’est associé à Khaby Lame, le créateur italo-sénégalais devenu célèbre avec ses vidéos virales sur TikTok. Celui-ci devient l’ambassadeur de la plate-forme et aura pour mission d’accroître la sensibilisation et l’adoption du web3 et de ses différentes technologies.

Khaby Lame s’est fait connaître notamment grâce à son “Khaby move”. Il est actuellement le créateur le plus suivi sur TikTok, avec plus de 142 millions de followers sur la plate-forme et 78 millions de followers sur Instagram. Avec son humour sur caractéristique, il s’attaquera à certaines perceptions erronées autour du web3 durant la durée de ce contrat. L’humoriste collaborera aussi avec Binance sur des collections de NFT exclusives, pour une expérience encore plus aboutie pour ses fans.

Des fans qui, d’ailleurs, représentent énormément pour Khaby Lame : “Je considère mes followers comme ma famille, et je suis toujours à la recherche de nouveaux défis et de contenus intéressants à partager avec eux. […] Je suis intéressé par le Web3 depuis un certain temps, et j’ai sauté sur l’occasion de m’associer à Binance car cela s’aligne parfaitement avec ce que je fais habituellement : rendre les choses complexes faciles et amusantes pour tout le monde !”

Pour le vice-président mondial du marketing de Binance, James Rothwell, “Khaby est devenu une icône culturelle et l’un des créateurs les plus divertissants au niveau mondial. Nous aimons son charme et son sens de l’humour, et nous pensons que cela apportera de la pertinence et de la relativité alors que nous faisons évoluer l’adoption du Web3. […] Avec tant de nuances autour de Web3 et de désinformation dans le monde, c’était une parfaite association pour avoir Khaby et aider à déboulonner certains des mythes autour du Web3.”