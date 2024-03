John Wick : Chapitre 5 – Tout ce que nous savons

Bien que déjà confirmé, "John Wick : Chapitre 5" reste l'un des films à venir les plus mystérieux et incertains, comme le prouvent les informations jusqu'à présent révélées sur ce cinquième opus. Quels secrets cache donc ce nouveau chapitre ?

Tl;dr Le futur de John Wick: Chapitre 5 est incertain.

Le scénario du cinquième volet est en cours d’écriture.

John Wick: Chapitre 5 a été confirmé malgré la fin du quatrième volet.

Le retour de Keanu Reeves dans le rôle principal est essentiel.

Un avenir incertain pour John Wick: Chapitre 5

Malgré sa confirmation, le cinquième volet de la célèbre franchise John Wick reste l’un des films à venir les plus mystérieux et incertains. Le quatrième épisode, salué par le public et la critique, a laissé planer le doute sur la fin de la série. Toutefois, des nouvelles concernant John Wick 5 laissent présager de nouvelles aventures pour notre tueur à gages favori.

Retour sur une franchise surprenante

La franchise John Wick a pris tout le monde par surprise. Le premier volet, un film d’action palpitant, a relancé la carrière de Keanu Reeves. Chaque suite a enrichi la mythologie de cet univers, érigeant John Wick en l’un des plus grands personnages d’action de tous les temps. Le quatrième volet a vu John tenter de régler ses comptes avec la Grande Table et trouver enfin la paix. Malheureusement, sa victoire est de courte durée. John Wick 5 a décidé de maintenir la franchise en vie pour au moins un chapitre de plus.

Les dernières nouvelles de John Wick: Chapitre 5

La récente annonce confirme que John Wick 5 est en cours d’écriture, en parallèle des autres spin-offs. Joe Drake, président du groupe Lionsgate Motion Picture, a souligné que la série de films originale reste une priorité. Cependant, aucune mise à jour n’a été donnée depuis l’annonce de novembre 2023.

Un casting incertain pour John Wick 5

Le retour de Keanu Reeves dans le rôle principal est essentiel pour le cinquième volet. John Wick est peut-être son personnage le plus aimé à ce jour, et il est impossible d’imaginer la franchise sans lui. Reeves a évoqué les possibilités de John Wick: Chapitre 5, déclarant : “L’unique raison pour laquelle nous avons eu la chance de faire ces films, c’est que le public a aimé ce que nous avons fait. Nous devons donc attendre et voir comment le public réagit.”