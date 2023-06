John Goodenough, l'inventeur de la batterie lithium-ion, est décédé à l'âge de 100 ans. Un passionné de sciences qui n'a jamais cessé de réfléchir.

L’un des scientifiques les plus importants de la tech est décédé. L’Université du Texas à Austin a confirmé que le Dr. John Goodenough, l’un des inventeurs de la batterie lithium-ion, est mort à l’âge de 100 ans. Si vous n’avez pas entendu parler de lui, c’est pourtant grandement à lui que l’on doit nos smartphones, nos ordinateurs portables et autres véhicules électriques.

Des chercheurs avaient déjà exploré la piste des batteries au lithium avant lui, comme le Dr. Stanley Whittingham, qui utilisait le lithium avec du disulfure de titane. Cependant, The New York Times explique que John Goodenough faisait une avancée importante en 1980, alors à l’Université d’Oxford. Il utilisait une cathode faite avec des couches de lithium et d’oxyde de cobalt qui produisaient un voltage plus important avec davantage de sécurité. La capacité était aussi bien plus grande que sur les batteries précédentes, comme les batteries au plomb (dans les voitures) ou les batteries au nickel-cadmium.

Cette technologie n’a pas décollé avant que le Dr. Akira Yoshino change le lithium pur en ions lithium. Il a réalisé un design pratique pour Asahi Kasei Corporation et Sony proposait la première batterie lithium-ion rechargeable grand public en 1991. La suite, tout le monde la connait. L’amélioration des performances a permis de l’intégrer dans des appareils de plus en plus compacts, avec une autonomie toujours plus élevée, jusqu’à les utiliser dans les voitures électriques.

Un passionné de sciences qui n’a jamais cessé de réfléchir

John Goodenough a fait bien davantage pour la science. Durant son passage au MIT dans les années 1950 et 1960, il a aidé à façonner la technologie qui allait devenir la mémoire vive (RAM) de nos ordinateurs. Il partageait volontiers ses brevets avec ses collègues et il n’a jamais cessé de travailler. Jusqu’à il y a encore quelques années, il travaillait sur une technologie de batterie nouvelle génération très prometteuse.

Bien qu’assez peu connu du public, John Goodenough a été reconnu pour son travail. Il a notamment reçu le prix Nobel de Chimie en 2019 et la Médaille Nationale des sciences, des États-Unis, en 2011.

Aujourd’hui, l’industrie commence tout juste à passer à d’autres solutions de batteries. Les constructeurs automobiles préparent des véhicules électriques avec des batteries solides qui proposent une densité plus élevée, une charge plus rapide et des coûts moindres. Ceci étant dit, on peut affirmer que le paysage de la technologie moderne ne serait pas ce qu’il est sans les travaux de John Goodenough et son héritage se fera ressentir pendant très longtemps.