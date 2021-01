JLab Audio JBuds Frames, des écouteurs à fixer directement sur les lunettes

Les écouteurs ont connu une grosse période d'évolution ces dernières années. Les systèmes true wireless sont aujourd'hui très populaires. Mais certains restent réfractaires aux intra-auriculaires.

Pour écouter de la musique en toute discrétion, on peut compter sur les écouteurs intra-auriculaires. Cela étant dit, tout le monde ne supporte pas nécessairement d’avoir des écouteurs dans les oreilles. Ceux-ci optent alors pour des casques supra ou circum-aural. Reste aussi l’option de la transduction osseusse. Une alternative encore différente, si l’on peut dire, est celle de JLab Audio, les JBuds Frames.

JLab Audio dévoile ses JBuds Frames

Ces dernières années, Bose et Amazon ont tous deux lancé des équipements optiques, des lunettes en l’occurrence, dotés de haut-parleurs intégrés. JLab Audio a choisi une approche légèrement différente. Les Avec les JBuds Frames, vous allez pouvoir attacher deux haut-parleurs true wireless en supra-aural directement sur les branches de votre paire de lunettes. Ainsi, vous pourrez continuer d’écouter votre musique préférée que vous portiez vos lunettes de vue conventionnelles ou vos lunettes de soleil.

Des écouteurs à fixer directement sur les branches des lunettes

Les écouteurs, qui pèsent 11,7 grammes chacun, intègrent des drivers de 16,2 mm et sont certifiés IPX4 – résistant donc à l’eau -. JLab affirme que son système offre une autonomie de 8 heures sur une seule charge. À noter, il est aussi possible d’utiliser un seul écouteur à la fois pour préserver la batterie.

Comme à l’accoutumée avec les écouteurs true wireless, les JBuds Frames disposent d’un certain nombre de boutons permettant notamment changer le volume, de passer d’un mode d’égaliseur à l’autre – au choix entre Signature et Bass boost – et d’accepter ou refuser un appel. Impossible d’évoquer la qualité audio de ces JBuds Frames dans la mesure où il n’est pas encore possible de les tester dans des conditions réelles mais les produits JLab sont souvent de bonne qualité pour les prix auxquels ils sont proposés.

Les écouteurs JLab Audio JBuds Frames devraient être disponibles au début du printemps. JLab a l’intention de les commercialiser au tarif public de 50 $, ce qui en ferait une solution bien plus abordable que les Bose Frames et autre Amazon Echo Frames.