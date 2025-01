Jeux mobiles : Epic Games défie Apple et Google pour plus de liberté

Face à des obstacles financiers et techniques, Epic Games continue son combat pour offrir aux développeurs et joueurs une alternative aux stores traditionnels.

Tl;dr Epic Games étend son store mobile en ajoutant de nouveaux jeux, mais fait face à des obstacles imposés par Apple et Google.

Apple applique une « Core Technology Fee » qui freine la distribution des jeux en dehors de l’App Store, et Epic couvre cette taxe pour les développeurs participants.

Epic Games continue son combat pour offrir une alternative aux stores dominants, avec des plans d’expansion en Europe, au Royaume-Uni et au Japon.

Une première avancée sur le marché mobile

Epic Games franchit une étape majeure en élargissant son offre de jeux mobiles avec l’Epic Games Store. 17 nouveaux jeux sont désormais disponibles pour les utilisateurs Android dans le monde entier, tandis que 15 jeux supplémentaires arrivent sur iOS dans l’Union Européenne. Cette expansion est un pas important pour l’éditeur américain Epic Games, qui tente de diversifier le marché mobile au-delà des géants Apple et Google. Cependant, le chemin reste semé d’embûches, notamment en raison des restrictions imposées par Apple qui continue de bloquer l’accès au Epic Games Store sur iOS aux États-Unis. Cette situation démontre la résistance de certaines entreprises à laisser place à la concurrence.

Les obstacles liés à la politique d’Apple

L’un des principaux obstacles rencontrés par les développeurs est la fameuse « Core Technology Fee » imposée par Apple. Dès qu’une application dépasse le million de téléchargements, un tarif de 0,50 euros par installation est appliqué, que l’application soit téléchargée depuis l’App Store ou un store alternatif comme l’Epic Games Store. Cette taxe, considérée comme excessive, rend la distribution en dehors de l’App Store quasiment impossible pour de nombreux développeurs. Epic Games annonce qu’il prendra en charge cette taxe pour les développeurs participants à son programme de jeux gratuits sur iOS, une initiative qui ne peut pas être durable à long terme mais qui vise à soutenir les créateurs pendant que l’UE examine la légalité de cette pratique.

Les retours des développeurs

Les développeurs, notamment les indépendants, se montrent particulièrement préoccupés par les conséquences financières de cette taxe. Nombreux sont ceux qui, face à cette charge, hésitent à publier leurs jeux sur la plateforme iOS tant que la « Core Technology Fee » n’est pas éliminée. Certains évoquent également des coûts et des démarches administratives supplémentaires, comme la signature d’accords spécifiques avec Apple. Les retours d’un développeur anonyme illustrent bien cette inquiétude : « Si nous devons payer cette taxe, c’est un fardeau important pour nous ». Les craintes de représailles de la part d’Apple poussent certains à préférer ne pas publier sur iOS, tant que la situation n’évolue pas.

Les difficultés rencontrées dans le processus d’installation

Depuis le lancement de l’Epic Games Store sur mobile, la société de Tim Sweeney a enregistré 29 millions d’installations, un chiffre bien en deçà de l’objectif de 100 millions fixé pour fin 2024. La principale cause de cette faiblesse réside dans les obstacles techniques liés à l’installation de l’application. Plus de 50% des tentatives d’installation échouent, en grande partie en raison de « scare screens » et d’autres restrictions mises en place par Apple et Google. En Europe, par exemple, 5 millions de tentatives d’installation ont été bloquées par les exigences de compatibilité des navigateurs et systèmes d’exploitation d’Apple. Ces obstacles techniques continuent de freiner l’adoption de l’Epic Games Store par les joueurs, malgré l’engagement de l’entreprise à offrir une alternative viable.

Un combat global pour plus de liberté de choix

Epic Games ne compte pas s’arrêter là. L’éditeur américain prévoit d’étendre son store aux utilisateurs d’iOS au Royaume-Uni et au Japon d’ici la fin de l’année, et envisage de s’étendre à d’autres pays comme le Brésil, l’Australie, la Corée et les États-Unis dès que les régulations locales le permettront. Epic travaille en collaboration avec les régulateurs européens pour contrer les pratiques anticoncurrentielles d’Apple et Google, et s’engage à briser les barrières pour les développeurs et les joueurs. L’objectif d’Epic est simple : offrir à tous la possibilité de choisir où et comment ils distribuent leurs jeux, tout en apportant une véritable alternative face à la domination des deux géants du secteur.