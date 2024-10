Epic Games lance Fab, un nouveau marché unifié d’actifs de développement de jeux

Pour célébrer l'ouverture de son magasin, Epic Games offre quelques cadeaux gratuits.

Tl;dr Epic Games lance Fab, une plateforme regroupant plusieurs marchés d’actifs numériques.

Fab contient des animations, VFX, environnements, personnages, etc., utilisables dans n’importe quel moteur de jeu.

La bibliothèque Quixel Megascans est gratuite jusqu’à la fin de l’année, avec des projets d’expansion pour Fab.

Epic Games révolutionne le marché des actifs numériques

Imaginez un lieu unique où les développeurs de jeux et les animateurs peuvent trouver tous les actifs numériques dont ils ont besoin. Plus besoin de naviguer entre Unreal Engine Marketplace, Quixel, ArtStation Marketplace et Sketchfab Store. C’est la promesse de Fab, la nouvelle plateforme lancée par Epic Games.

Une offre variée accessible à tous

Fab propose une large gamme de contenus, allant des animations aux personnages, en passant par les VFX, les environnements et bien plus encore. Ces actifs peuvent être sous licence Creative Commons ou sous licence standard, déclinée en deux versions : personnelle et professionnelle. Selon Epic Games, « les deux niveaux de la licence standard de Fab permettent d’utiliser les actifs dans n’importe quel moteur de jeu ». Cependant, la licence Creative Commons limite l’utilisation des actifs au moteur Unreal Engine. Un autre avantage non négligeable : les actifs 3D peuvent être visualisés en temps réel avant l’achat, garantissant ainsi que les développeurs obtiennent uniquement les produits dont ils ont besoin.

Des contenus gratuits pour stimuler la créativité

L’ensemble de la bibliothèque Quixel Megascans est actuellement disponible gratuitement, et ce, jusqu’à la fin de l’année. Cette généreuse offre comprend 17 000 actifs de la bibliothèque originale, ainsi que 10 packs lancés avec Fab. Ces contenus sont libres d’utilisation dans tous les moteurs de création.

De grandes ambitions pour le futur

Epic Games ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise a déjà annoncé plusieurs objectifs pour l’avenir de Fab, notamment l’intégration d’actifs Roblox et Minecraft, l’accès aux MetaHumans et bien plus encore. De plus, une partie du contenu Megascans de Fab sera proposée gratuitement l’année prochaine sous forme de pack de démarrage.