L’Epic Games Store va être préinstallé sur des millions de téléphones Android

Un partenariat stratégique avec Telefónica

Telefónica, le géant des télécommunications qui dessert des millions d’utilisateurs à travers des réseaux comme O2 et Movistar, a annoncé qu’il commencerait à préinstaller l’Epic Games Store sur chaque téléphone Android compatible qu’il vend, y compris les appareils Samsung. Ce partenariat, qui s’étend au Royaume-Uni, en Espagne, en Allemagne et en Amérique Latine, marque un tournant dans l’histoire de l’entreprise. C’est la première fois que l’Epic Games Store sera préinstallé sur des téléphones grand public, ce qui pourrait bien être un grand pas vers la réalisation des ambitions d’Epic Games : contester la domination du Google Play Store.

Epic contre Google : une lutte pour l’indépendance

Cette initiative s’inscrit dans un contexte juridique tendu, où Epic Games mène depuis 2020 une bataille contre Google. En décembre dernier, un jury fédéral a donné raison à Epic dans le cadre du procès Epic v. Google, estimant que Google avait abusé de sa position dominante pour empêcher la concurrence. Selon Epic, Google aurait bloqué ou incité les fabricants de téléphones et les opérateurs à ne pas préinstaller de magasins alternatifs comme celui d’Epic, notamment en ce qui concerne des jeux populaires comme Fortnite. Ce jugement a permis à Epic de renforcer sa position face à l’emprise de Google sur l’écosystème Android.

Une offre enrichie pour les utilisateurs d’Android

L’accord avec Telefónica ne se limite pas à la simple préinstallation de l’Epic Games Store. Il prévoit également la possibilité pour les utilisateurs d’accéder à un large éventail de jeux, y compris Fortnite, un des titres les plus populaires au monde. Cette présence accrue sur les appareils Android pourrait bien faire de l’Epic Games Store un acteur majeur dans le marché des applications mobiles. De plus, le store pourrait s’étendre au-delà des jeux et inclure d’autres types d’applications, offrant ainsi une alternative sérieuse au Google Play Store.

Une évolution qui pourrait inspirer d’autres opérateurs

Ce partenariat avec Telefónica pourrait inciter d’autres opérateurs à emboîter le pas. Dans le passé, Epic avait tenté de convaincre plusieurs fabricants de téléphones et opérateurs, dont OnePlus, LG, Huawei et Samsung, d’intégrer son système de téléchargement alternatif, mais avec un succès limité. Le fait que Telefónica prenne désormais les devants pourrait inspirer des géants comme Verizon ou Hutchison à suivre la même voie. Cela pourrait conduire à une véritable évolution du marché des applications, où plusieurs stores se partageraient le terrain au lieu d’être dominés par un acteur unique.