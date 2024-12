Frénésie : le pari compétitif d’Epic Games qui change la donne sur Fortnite

Un mode inédit en 5 contre 5 plonge Fortnite dans une expérience à la première personne mêlant stratégie, action et travail d’équipe.

Tl;dr Un nouveau mode de jeu, Frénésie, arrive sur Fortnite.

Frénésie propose une expérience de tir à la première personne en 5v5.

Il sera disponible partout, sauf en Corée du Sud et en Russie.

Fortnite entre dans une nouvelle ère compétitive avec Frénésie

Le 11 décembre 2024 marque une étape clé pour le Battle Royale Fortnite de l’éditeur américain Epic Games avec le lancement de Frénésie, un mode compétitif en accès anticipé qui se joue à la première personne et qui rappel un certain Counter-Strike de Valve. Ce mode innovant oppose deux équipes de cinq joueurs dans des affrontements stratégiques par rounds. Les joueurs se répartissent entre attaquants et défenseurs, chacun ayant des objectifs bien définis. Les attaquants doivent poser un « déclencheur de faille » sur l’un des deux sites, tandis que les défenseurs s’efforcent de les en empêcher. Avec ses règles intenses et immersives, Frénésie promet une compétition haletante. Les parties changent de dynamique toutes les 6 manches, car les rôles des équipes sont inversés.

Des gadgets aux effets spectaculaires

Pour enrichir la stratégie, Frénésie introduit cinq gadgets uniques : la mine de proximité, la bulle protectrice, la grenade de reconnaissance, la grenade frag et la grenade répulsive. Chaque gadget peut faire basculer l’issue d’un round lorsqu’il est utilisé avec précision. Les joueurs peuvent conserver deux gadgets dans leur inventaire et ne peuvent ni les échanger ni les récupérer. Par exemple, la bulle protectrice offre un abri temporaire à l’équipe, tandis que la grenade de reconnaissance permet de marquer les ennemis à proximité. Cette mécanique pousse les joueurs à penser tactiquement et à coopérer pour maximiser leur efficacité.

Parties classées et non-classées : deux expériences distinctes

Le mode Frénésie de Fortnite propose deux types de parties adaptées aux préférences des joueurs. Les parties non-classées offrent une expérience décontractée où les joueurs qui quittent peuvent être remplacés. En revanche, les parties classées visent un public compétitif. Dans ces matchs, quitter prématurément entraîne des pénalités de rang et un blocage temporaire d’accès aux jeux classés. Les performances des équipes déterminent le gain ou la perte de rangs, ajoutant une tension supplémentaire à chaque affrontement. Le système de matchmaking se base sur le rang moyen des groupes, garantissant des affrontements équilibrés.

Une évolution continue grâce aux retours des joueurs

Lors de son lancement, Frénésie inclura une carte nommée « Mégalopole 10 » ainsi qu’un ensemble d’armes et d’objets limité. Cependant, Epic Games s’engage à ajuster le mode en fonction des retours des joueurs. Avec l’ajout prévu de nouvelles cartes, armes et fonctionnalités, Frénésie évoluera pour offrir une expérience toujours plus riche et adaptée aux attentes de la communauté. Ce dialogue entre développeurs et joueurs reflète la volonté de Fortnite de repousser ses limites et de maintenir son statut de jeu compétitif incontournable.