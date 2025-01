En s’associant à Google pour cette vente, le fabricant taïwanais HTC cherche à dynamiser ses efforts dans d’autres domaines tout en continuant à peser sur le marché de la réalité étendue.

Tl;dr HTC cède une partie de son activité XR à Google pour 250 millions de dollars afin de se concentrer sur d’autres secteurs technologiques.

Cette transaction renforce le partenariat entre HTC et Google, Google visant à accélérer le développement de la plateforme Android XR.

HTC conserve la liberté d’utiliser ses technologies grâce à une licence non exclusive accordée à Google, tout en poursuivant l’innovation dans le domaine du XR.

Une vente stratégique pour HTC

HTC a annoncé la cession d’une partie de son unité dédiée aux casques et lunettes de réalité étendue à Google pour la somme de 250 millions de dollars. La vente devrait être finalisée d’ici la fin du premier trimestre 2025, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation stratégique de HTC. Si cette cession permet à HTC de se concentrer davantage sur d’autres secteurs technologiques, notamment la réalité virtuelle et la réalité augmentée, elle renforce également la position de Google dans le domaine du XR (eXtended Reality). En cédant cette activité, HTC montre son intention de diversifier ses investissements et d’explorer de nouvelles opportunités tout en maintenant une place importante dans le secteur des technologies immersives.

Une collaboration renforcée entre les deux géants

Ce n’est pas la première fois que HTC et Google collaborent. En 2017, Google avait acquis une partie de l’activité smartphone de HTC pour 1,1 milliard de dollars. Aujourd’hui, les deux entreprises renforcent leur partenariat avec cette nouvelle vente d’une activité stratégique pour HTC. Google voit dans cette acquisition une occasion de booster le développement de sa plateforme Android XR et de renforcer son écosystème en pleine croissance. L’acquisition permettra de solidifier la position de Google dans la réalité étendue et de soutenir l’adoption de ses technologies à travers des dispositifs XR plus performants et mieux intégrés dans son environnement Android.

Un impact sur l’écosystème XR

L’accord entre HTC et Google représente une avancée importante pour le marché des technologies immersives. Google a annoncé qu’il utiliserait cette acquisition pour accélérer le développement de la plateforme Android XR, offrant ainsi une meilleure prise en charge des casques et lunettes de réalité étendue. En augmentant ses investissements dans le XR, Google vise à offrir des produits toujours plus innovants et attractifs pour les utilisateurs tout en attirant davantage de développeurs dans son écosystème. Ce partenariat pourrait également ouvrir la voie à des collaborations futures sur des projets communs, mettant l’accent sur des appareils plus puissants et des expériences utilisateur de plus en plus immersives.

Une licence non exclusive pour HTC

Bien que HTC cède une partie de son activité XR à Google, la société taïwanaise conserve la liberté d’utiliser et de développer ses technologies à sa propre convenance. En effet, HTC a octroyé à Google une licence non exclusive sur ses droits de propriété intellectuelle, ce qui signifie que la société conserve ses droits et pourra continuer à innover sans restrictions majeures. Cette licence permet à HTC de maintenir sa position sur le marché de la réalité étendue tout en bénéficiant des avantages de son partenariat avec Google. Les deux entreprises pourront ainsi évoluer dans un environnement collaboratif, où chacune pourra exploiter les technologies de l’autre pour continuer à avancer dans ce secteur dynamique.