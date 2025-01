Vers une amélioration majeure concernant l’écran de l’Apple iPhone SE 4 ?

Voici ce que nous savons sur la possible mise à niveau majeure de l'écran qui pourrait être intégrée au nouvel iPhone SE 4, une avancée technologique qui pourrait transformer votre expérience mobile.

Tl;dr L’iPhone SE 4 pourrait être radicalement différent de l’iPhone SE 3.

Les nouvelles images suggèrent un design moderne avec une encoche « Dynamic Island ».

Ce modèle pourrait supporter la reconnaissance faciale (Face ID).

Un vent de renouveau pour l’iPhone SE 4

Les rumeurs se multiplient autour du prochain iPhone SE. Si l’on se fie à ces bruits de couloirs, la différence entre l’iPhone SE 3 et l’iPhone SE 4 pourrait être considérable. En effet, le modèle 2022 est basé sur l’iPhone 8, aujourd’hui largement obsolète. Le nouveau modèle, quant à lui, pourrait ressembler à un iPhone plus récent.

Des images qui alimentent les rumeurs

Le dernier grand « leak » provient d’Evan Blass, qui a partagé des images prétendant représenter le nouvel iPhone économique dans une publication privée. Ces images dévoilent un téléphone muni d’une encoche « Dynamic Island » plutôt que d’une encoche classique. Une telle innovation suggère qu’Apple pourrait adopter un design SE moderne, loin des modèles désuets.

Les avantages de l’encoche « Dynamic Island »

L’encoche « Dynamic Island » offre plusieurs bénéfices. Elle permet, entre autres, de perdre beaucoup moins d’espace d’affichage au profit du module de la caméra frontale. De plus, cette encoche peut se transformer en mini écran affichant des informations contextuelles pertinentes, comme des minuteries, des résultats sportifs, des informations de vol et bien plus encore.

Mais ce n’est pas tout. Le module de l’encoche « Dynamic Island » serait également équipé d’un matériel de reconnaissance faciale (Face ID). Cela constituerait une première pour l’iPhone SE, qui a conservé un bouton d’accueil/Touch ID physique ces dernières années.

Quel nom pour ce nouvel iPhone ?

Par ailleurs, Blass a également partagé ce qui semble être une image de code source mentionnant l’iPhone SE (4e génération) par son nom. Cela jette un doute sur les rumeurs selon lesquelles le téléphone pourrait s’appeler l’iPhone 16E. Toutefois, cela pourrait n’être qu’un nom provisoire et ne confirme pas le nom définitif du téléphone. Seule une annonce officielle d’Apple pourra lever ce voile.

En attendant, les rumeurs autour de l’encoche « Dynamic Island », du design plein écran et du potentiel support de l’Intelligence Apple, laissent penser que l’iPhone le moins cher de la marque pourrait offrir un excellent rapport qualité-prix. À condition, bien sûr, que vous soyez satisfait d’un seul objectif de caméra arrière.