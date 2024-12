Jetson Thor : l’ambition robotique de Nvidia prend forme

Nvidia entre dans le domaine de la robotique humanoïde avec Jetson Thor, une technologie qui pourrait bien redéfinir les capacités des robots intelligents.

Tl;dr Nvidia lance en 2025 Jetson Thor, une nouvelle génération de superordinateurs compacts pour les robots humanoïdes.

Cette stratégie s’appuie sur des avancées en IA générative et l’entraînement des robots dans des environnements simulés.

Nvidia vise à devenir un fournisseur clé pour les fabricants de robots humanoïdes, plutôt que de concurrencer directement des entreprises comme Tesla.

Un nouveau chapitre dans la stratégie de Nvidia

En 2025, Nvidia déploie une nouvelle génération de superordinateurs compacts pour robots humanoïdes, le Jetson Thor. Ce lancement marque une étape clé dans une stratégie qui se construit sur plusieurs années. La firme ne cherche pas à rivaliser directement avec des entreprises comme Tesla, mais plutôt à devenir un fournisseur essentiel pour les centaines de milliers de fabricants de robots dans le monde. Ce changement s’inscrit dans l’évolution de la société, qui, selon Deepu Talla, vice-président de la robotique chez Nvidia, s’attend à une demande croissante pour des solutions technologiques sous-jacentes.

Les raisons de cette évolution technologique

Cette initiative de Nvidia repose sur deux avancées majeures : l’explosion des modèles d’IA générative et la possibilité d’entraîner des robots dans des environnements simulés. L’intelligence artificielle générative, qui a connu un essor rapide, permet désormais de créer des modèles plus sophistiqués et plus intelligents. Parallèlement, l’entraînement des robots dans des environnements virtuels leur offre une meilleure capacité d’apprentissage, sans nécessiter de déploiement sur le terrain. Ces progrès ouvrent de nouvelles perspectives pour la robotique, et Nvidia entend en être un acteur clé.

Une stratégie de soutien aux fabricants de robots

Au lieu de se positionner en concurrent direct des grandes entreprises de robotique comme Tesla, Nvidia mise sur le modèle OEM (Original Equipment Manufacturer) pour offrir ses technologies à un large éventail de créateurs de robots. Cette approche vise à rendre la robotique plus accessible à l’échelle mondiale. Nvidia veut fournir l’infrastructure nécessaire aux robots humanoïdes, permettant ainsi à de nombreuses entreprises d’intégrer ses composants dans leurs créations sans devoir se soucier de développer toute la technologie sous-jacente.

Une réponse aux ambitions de Google et Amazon

Ce développement intervient alors que de grandes entreprises, telles qu’Amazon et Google, cherchent à réduire leur dépendance vis-à-vis des puces d’intelligence artificielle de Nvidia en développant leurs propres solutions. Malgré cette concurrence croissante, Nvidia reste confiant dans son approche. L’entreprise souhaite offrir des solutions adaptées à la demande mondiale, plutôt que de se concentrer uniquement sur des clients spécifiques. Le succès de cette initiative dépendra en grande partie de sa capacité à s’imposer comme le fournisseur incontournable pour les fabricants de robots humanoïdes de demain.