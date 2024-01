Jeremy Renner, un an après son accident, tease son retour dans Mayor of Kingstown

Un an après son terrible accident de chasse-neige, le comédien américain Jeremy Renner annonce son retour sur les plateaux de tournage.

Un an après un accident de chasse-neige qui aurait pu lui coûter la vie, l’acteur Jeremy Renner est de retour sur les plateaux de tournage. Il commence avec la saison 3 de Mayor of Kingstown, une série à succès diffusée sur la plateforme Paramount+.

'Mayor Of Kingstown' Stars Jeremy Renner & Emma Laird Tease Return To Production For Season 3 Of Paramount+ Crime Drama https://t.co/Lrb5nIebyH

— Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 29, 2023