James Wan et Sam Raimi unissent leurs forces pour un projet mystère : un nouveau film d’horreur ?

The Burden, le nouveau projet de James Wan et Sam Raimi.

Tl;dr James Wan et Sam Raimi s’associent pour un projet mystère nommé The Burden.

Le film pourrait être une adaptation d’un court métrage néerlandais d’horreur.

James Wan et Sam Raimi sont connus pour leur sensibilité au genre d’horreur camp.

James Wan et Sam Raimi : un duo d’horreur pour The Burden

Deux poids lourds du cinéma d’horreur, James Wan et Sam Raimi, unissent leurs forces pour un projet mystérieux qui devrait s’appeler The Burden. Ces cinéastes ont marqué le genre de leur empreinte, James Wan avec des films comme Saw, Insidious et The Conjuring, et Sam Raimi avec son cultissime Evil Dead et sa comédie d’horreur plus récente, Drag Me to Hell.

Ambitious Stars-Hana Fund Lining Up Video Games Based On James Wan, Sam Raimi, Roy Lee, Jon M. Chu Projects; Film Slate Revealed https://t.co/0hQehlY3qb — Deadline Hollywood (@DEADLINE) December 21, 2023

Un mystère nommé The Burden

Le projet, annoncé par Deadline, ne révèle pas grand chose. The Burden est mentionné dans un rapport plus large concernant des films à venir de la société de production Stars Collective, qui seront transformés en jeux vidéo par un nouveau fonds ambitieux, Stars-Hana.

Une adaptation d’un court métrage d’horreur ?

En 2019, il a été rapporté que James Wan et Sam Raimi produisaient une adaptation en long métrage du court métrage néerlandais The Burden, réalisé par Nico van den Brink. Le court métrage suit une jeune femme qui rencontre pour la première fois la famille de son petit ami et découvre quelque chose de sinistre dans leur maison. Si The Burden de James Wan et Sam Raimi est une adaptation fidèle, il s’inscrira pleinement dans le genre de l’horreur.

Une collaboration attendue par les amoureux de l’horreur

Pour les amateurs d’horreur, la collaboration entre James Wan et SamRaimi était attendue depuis longtemps. Ces deux cinéastes sont non seulement parmi les plus grands noms associés au genre, mais ils font aussi partie des rares réalisateurs capables de créer de l’horreur camp. Wan a également montré sa sensibilité pour ce genre avec le film de 2021, Malignant. Pour ceux qui apprécient cet aspect du genre, The Burden de James Wan et Sam Raimi pourrait être un match parfait.