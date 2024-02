James Cameron confirme des idées pour Avatar 6 et 7 et commente sa direction éventuelle

Même s'il travaille d'arrache-pied sur plusieurs suites, le réalisateur James Cameron pense déjà à Avatar 6 et 7, bien qu'il doute de les réaliser lui-même. Vous demandez-vous quel sera le réalisateur de ces suites ?

Des idées pour Avatar 6 et 7

James Cameron, le réalisateur de la franchise à succès Avatar, confirme qu’il a des idées pour de potentiels sixième et septième films. Alors que la production des suites confirmées d’Avatar, prévues pour 2025, 2029 et 2031, est toujours en cours, Cameron continue de trouver de nouvelles façons de développer l’univers de Pandora. Ce désir d’expansion vient après le succès phénoménal de la première suite, Avatar: The Way of Water, qui est devenu le premier film de l’ère COVID-19 à franchir la barre des 2 milliards de dollars à l’échelle mondiale.

Passer le relais

En parlant à People, Cameron révèle qu’il a des idées pour d’autres volets de la franchise Avatar. Cependant, s’ils se concrétisent, il est peu probable qu’il les réalise. Pour l’instant, Avatar 5 est le dernier film confirmé de la série. Voici ce qu’il a dit sur la question :

Nous avons entièrement écrit jusqu’au cinquième film, et j’ai des idées pour le sixième et le septième, bien que je passerai probablement le relais à ce moment-là. Je veux dire, la mortalité nous rattrape. Mais nous aimons ce que nous faisons. Nous adorons ça. Nous travaillons avec des gens formidables.

Potentialité infinie d’Avatar

L’univers de Pandora est rempli d’une telle imagination qu’il semble toujours y avoir de nouvelles et excitantes choses à explorer avec chaque film. Les détails des prochains films sont gardés secrets. Cependant, la possibilité d’une apparition du clan Na’vi de feu dans Avatar 3, après que la tribu Metkayina ait été l’un des principaux points d’intérêt d’Avatar: The Way of Water, devrait donner une idée de l’infini des possibilités pour chaque titre d’apporter quelque chose de nouveau à la table.