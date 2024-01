James Bond et Moneypenny ont-ils déjà partagé une nuit ?

La relation entre James Bond et Moneypenny demeure l'un des aspects les plus énigmatiques de toute la série James Bond.

Tl;dr James Bond et Miss Moneypenny entretiennent une relation mystérieuse.

Miss Moneypenny apparaît dans 23 films depuis 1962.

Les deux personnages n’ont jamais eu de relation romantique à l’écran.

Leur relation est néanmoins plus complexe qu’une simple amitié.

Une relation énigmatique au cœur de la saga James Bond

La relation de James Bond avec Miss Moneypenny est depuis toujours l’un des aspects les plus mystérieux de la série. Présentée en 1962 dans Dr. No, Miss Moneypenny est une figure incontournable de MI6, tant dans les romans de l’auteur britannique Ian Fleming que dans les films qu’ils ont inspirés.

Une présence constante à travers les âges

Lois Maxwell a défini le personnage de Miss Moneypenny dans les 14 premiers films de la franchise, offrant un contrepoint subtil et parfois coquet à l’ego de James Bond. Après son départ, le rôle a été repris par différentes actrices qui ont chacune apporté une nouvelle interprétation et une nouvelle énergie au personnage. Malgré ces changements, la question de savoir si Miss Moneypenny et 007 ont été ou non impliqués romantiquement persiste.

Une relation platonique à l’écran

Bien que les différentes versions du personnage aient toutes une relation très intime avec Bond, il est important de noter que 007 et Miss Moneypenny ne partagent jamais de moment intime à l’écran. En effet, l’un des aspects clés du personnage de Miss Moneypenny est qu’elle est l’une des rares femmes avec qui il entretient une relation platonique.

Cependant, bien que les deux personnages ne soient jamais montrés ensemble à l’écran, il y a de nombreuses preuves que leur relation dépasse le cadre de la simple amitié. Par exemple, dans On Her Majesty’s Secret Service, on voit Lois Maxwell pleurer lors du mariage de Bond. De même, dans The World Is Not Enough, elle réagit avec jalousie lorsque Dr. Molly Warmflash passe la nuit avec Bond.

Une romance non consommée ?

Malgré cette tension romantique, les personnages ne franchissent jamais le pas. C’est ce que confirme l’actrice Naomie Harris, interprète de Miss Moneypenny, dans une interview avec Cinemablend :

Les gens me demandent toujours s’ils ont couché ensemble. Je ne pense pas qu’ils l’aient fait. Je pense que Moneypenny et Bond ne peuvent jamais franchir cette ligne parce qu’ils sont tous les deux très professionnels.