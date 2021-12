iPlayer : la plateforme de vidéo à la demande de la BBC est disponible sur PS5

La PS5 de Sony vient s'ajouter aux plus de 15.000 appareils sur lesquels BBC iPlayer est déjà accessible.

Neil Hall, chef de produit de BBC iPlayer, célèbre l’arrivée du service VOD sur PS5 : “Les nouveaux utilisateurs pourront regarder toutes les meilleures émissions de la BBC, y compris Showtrial, le nouveau drame captivant des réalisateurs de Vigil et la nouvelle comédie à succès de Stephen Merchant, The Outlaws, avec un casting de premier plan dont Christopher Walken. Ils pourront également profiter du coffret complet de Doctor Who – puisque la série spéciale Doctor Who Flux va se terminer ce dimanche, et ils pourront revenir à la nature avec The Mating Game de Sir David Attenborough, qui sera disponible sur PS5 en Ultra HD avec des images spectaculaires, à condition que leur téléviseur soit compatible UHD.”

Gamers will be thrilled to learn that @BBCiPlayer has arrived on the PlayStation 5, just in time for Christmas. Find out more ⬇️ — BBC Press Office (@bbcpress) November 30, 2021

Disponible gratuitement sur le territoire britannique à ses débuts, BBC iPlayer nécessite désormais le versement d’une licence de 150 livres sterling par an en guise de redevance TV. Pour contrôler que celle-ci est bien acquittée, la BBC fait circuler dans tout le Royaume-Uni des camionnettes équipées de matériel de réception Wi-Fi afin d’inspecter les réseaux privés et analyser les paquets de données.