iPhone 2020 : sa puce A14 offrirait des performances similaires à celles d’un MacBook Pro

À chaque année son nouvel iPhone, c'est devenu une "tradition" depuis l'apparition de l'iPhone original - c'était fin Juin 2007 -. Et à chaque nouvelle génération, son lot d'améliorations, notamment sous le châssis, où les composants sont de plus en plus performants...

Avec ses iPhone 2020, Apple devrait lancer la puce A14. À chaque nouvelle génération de processeur, celui-ci est plus rapide, plus efficient, meilleur en tout donc, et surtout meilleur que son prédécesseur direct pour justifier la mise à jour. Cela étant dit, avec cette puce A14, les choses pourraient passer dans une tout autre dimension. Du moins si l’on en croit un rapport de Macworld.

La puce A14 des iPhone de 2020 serait bien plus puissante que la A13 actuelle

En effet, selon la publication du media américain, cette puce A14 devrait être fabriquée par TSMC en suivant un procédé de fabrication en 5 nm. La puce A13, quant à elle, est fabriquée en 7 nm. Et cela pourrait tout changer. En gravant plus petit, la A14 devrait être bien plus puissante. Vraiment plus puissante. Il se murmure même qu’en terme de benchmarks purs elle pourrait se rapprocher de certains processeurs que l’on trouve dans des machines de bureau ou même dans le MacBook Pro 15 pouces.

Elle rivaliserait même avec le CPU des MacBook Pro 15 pouces

Selon Macworld, cette puce A14 obtiendrait un score compris entre 1 500 et 1 600 en performances monocoeur. En multicoeur, il faudrait compter sur du 4 500 à 5 000. Bien sûr, rien de tout ceci ne saurait être garanti, ce ne sont que des prédictions, mais si l’on se base sur les tendances actuelles et sur les gains entre chaque génération, ce serait tout à fait possible. Il est en tout cas très intéressant de noter que Macworld suggère que la puce A14 puisse être aussi puissante que le processeur du MacBook Pro 14 pare que certaines rumeurs suggèrent que la marque à la pomme envisagerait sérieusement de passer à des puces ARM pour ses futurs MacBook. Voilà qui irait clairement en ce sens.