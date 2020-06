iPadOS 13.4.1 fait planter certains iPad Pro de 10,5 pouces

Si les mises à jour de nos applications et systèmes d'exploitation viennent le plus souvent apporter des nouveautés et des correctifs, il peut arriver qu'elles apportent de nouveaux bugs, et certains très fâcheux. Aujourd'hui, c'est iPadOS 13.4.1 qui est concerné.

Apple publiait tout récemment une mise à jour pour ses iPad, plus précisément la mise à jour iPadOS 13.4.1. Si vous n’avez pas encore effectué ladite mise à jour, peut-être avez-vous une notification vous invitant à l’effectuer. Il serait cependant de bon ton de ne pas l’installer. Tout particulièrement si vous avez un iPad Pro de 10,5 pouces.

iPadOS 13.4.1 fait planter certains iPad Pro

En effet, selon plusieurs rapports d’utilisateurs, il semblerait que cette mise à jour fasse planter certains iPad Pro, les enfermant dans une boucle de redémarrage sans fin. C’est tout du moins ce qu’ont subi certains utilisateurs. Une fois dans ce cercle sans fin, il est impossible d’en sortir et la tablette devient totalement inutilisable. La seule solution sera d’attendre que Apple corrige le problème et d’amener votre iPad en Apple Store ou de l’y envoyer.

Prudence donc, si vous ne l’avez pas encore installée

Pour l’heure, la majorité des plaintes semble provenir de possesseurs d’iPad Pro 10,5 pouces mais certains utilisateurs qui ont un modèle de 11 pouces s’en plaignent aussi. Les iPad Pro de 12,9 pouces et les autres modèles ne semblent pas affectés. Du moins, pas que l’on sachez pour le moment. Difficile de savoir ce qui cause le problème. Certains utilisateurs ont tenté d’effectuer un reset d’usine de leur iPad mais sans succès. Apple recommande plutôt d’effectuer un hard reboot de son iPad Pro après les redémarrages. Selon les instructions publiées sur le site d’aide d’Apple, il suffit d’appuyer et de relâcher rapidement le bouton Volume haut, d’appuyer et relâcher rapidement le bouton Volume bas, d’appuyer et maintenir le bouton du haut jusqu’à ce que l’appareil redémarre. Maintenez ensuite le bouton du haut jusqu’à ce que l’appareil entre en mode récupération.