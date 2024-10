iOS 18.2 débarque en décembre avec ChatGPT, Intelligence Visuelle et plus encore !

La version iOS 18.2 arrivera en décembre, avec notamment ChatGPT, Visual Intelligence et bien plus encore.

Tl;dr La mise à jour iOS 18.1 apporte les premières fonctionnalités d’Apple Intelligence.

La prochaine mise à jour, iOS 18.2, devrait offrir des fonctionnalités plus excitantes.

Des outils de génération d’images basés sur l’IA seront également inclus dans iOS 18.2.

Apple Intelligence fait son entrée sur iPhone avec iOS 18.1

Après une attente fébrile, la mise à jour iOS 18.1 a été publiée, introduisant pour la première fois les fonctionnalités d’Apple Intelligence sur les iPhones. Cependant, la version suivante, l’iOS 18.2, promet d’être encore plus passionnante, avec l’ajout de fonctionnalités comme ChatGPT et Visual Intelligence.

iOS 18.2 : des fonctionnalités très attendues

Actuellement disponible en version bêta pour les développeurs, iOS 18.2 devrait être accessible au grand public en décembre, selon une annonce officielle d’Apple. Bien que le communiqué de presse n’ait pas mentionné explicitement iOS 18.2, Apple a confirmé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités pour ce mois.

Les propriétaires d’iPhone 16 seront particulièrement ravis, car iOS 18.2 marquera le lancement officiel de la fonctionnalité Visual Intelligence. Cette fonctionnalité de vision par IA, exclusive à l’iPhone 16, fusionne l’Intelligence d’Apple avec l’appareil photo, permettant d’analyser et de comprendre l’environnement qui vous entoure.

Une mise à niveau des outils d’écriture

Les Outils d’écriture, lancés avec iOS 18.1, bénéficieront également d’une mise à niveau avec iOS 18.2. Cela comprend la possibilité de donner à Apple Intelligence des instructions pour « décrire les modifications spécifiques qu’ils souhaitent apporter à leur texte ». Cela pourrait permettre, par exemple, d’ajouter des « mots d’action plus dynamiques » à un CV ou de faire en sorte que les invitations à une fête ressemblent à un poème.

En outre, les Outils d’écriture pourront s’intégrer à ChatGPT, offrant une richesse d’informations et de fonctionnalités autrement inaccessibles, comme la reconnaissance de documents et d’images.

ChatGPT et des outils de génération d’images basés sur l’IA

La mise à jour iOS 18.2 apportera également diverses fonctionnalités de ChatGPT, le chatbot d’OpenAI, sur les iPhones. Les utilisateurs pourront ainsi profiter de la génération d’images par IA grâce à des applications comme Image Playground, Genmoji et Image Wand.

En attendant l’arrivée de toutes ces fonctionnalités, vous pouvez déjà profiter des nouvelles options d’Apple Intelligence qui font partie d’iOS 18.1, comme une application Mail plus organisée, une Siri plus intelligente et des outils d’édition de photos Clean Up.