iOS 14.3 améliore grandement les raccourcis Siri

iOS 14 apporte, comme à chaque nouvelle version majeure, son lot de nouveautés. Tant en termes de robustesse et de sécurité que de fonctionnalités. Avec iOS 14.3, c'est Siri qui sera encore amélioré.

Parmi les nombreux changements introduits par Apple dans iOS 14, on peut citer la possibilité d’ajouter des widgets sur l’écran d’accueil. Cela a conduit de nombreux utilisateurs à personnaliser leur écran d’accueil, et certains veulent aller plus loin encore en y ajoutant des raccourcis Siri pour créer des icônes personnalisées qui ne jureraient pas avec le thème appliqué sur leur iPhone. Mais cela n’était pas totalement abouti. Jusqu’à la version 14.3, semble-t-il.

iOS 14.3 améliore encore l’utilisation des raccourcis Siri

En effet, dans leur implémentation actuelle, les raccourcis Siri lance d’abord Raccourcis avant d’ouvrir l’application. Cela signifie qu’il y a une étape supplémentaire, ce qui ralentit le processus complet. Mais il y a une bonne nouvelle. Selon les curieux qui ont déjà testé la deuxième version bêta de iOS 14.3, il semblerait que la firme de Cupertino ait décidé d’accélérer les choses. Des utilisateurs ont pu créer des raccourcis Siri sur leur écran d’accueil pour lancer une application et cette application se lance directement, sans voir apparaître l’application Raccourcis d’abord.

en faisant disparaître la fenêtre de l’application Raccourcis à chaque exécution

De ce que l’on peut en juger à ce stade, le système affiche toujours une notification pour informer l’utilisateur que leur raccourci a bien été exécuté, une précaution de sécurité plus qu’autre chose, Apple souhaitant indiquer à l’utilisateur ce qui se passe effectivement sur son appareil, au cas où ce dernier aurait téléchargé un raccourci ici ou là et que celui-ci ait un comportement assez obscur, par exemple.

Voilà en tous les cas une modification assez mineure mais qui devrait se révéler très utile au quotidien pour celles et ceux qui utilisent les raccourcis Siri. Cela devrait permettre de gagner encore du temps, tout en gardant un écran plus homogène. Pour l’heure, aucune information concernant la sortie de cet iOS 14.3 mais cela ne devrait maintenant plus trop tarder.