Invincible : la série animée sanglante est de retour avec une deuxième saison

La saison 2 d'Invincible se dévoile avec une trailer.

Lancée en mars 2021 sur Amazon Prime Video, Invincible est basée sur le comics du même nom créé par Robert Kirkman, Cory Walker et Ryan Ottley. L’histoire suit le passage à l’âge adulte du super-héros Mark Grayson, alias Invincible, un Viltrumite et fils aîné d’Omni-Man, le super-héros le plus puissant de la Terre. Encore sous le choc de la trahison de Nolan dans la première saison, il s’efforce de reconstruire sa vie dans la deuxième saison en affrontant une foule de nouvelles menaces, comme Angstrom Levy (un homme mutant qui peut voyager dans d’autres univers), tout en luttant contre sa plus grande peur, celle de devenir son père sans même le savoir.

Un trailer pour la saison 2 d’Invincible

Les nouveaux épisodes de la série animée Invincible seront diffusés le 3 novembre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video. Le casting vocal est composé de Steven Yeun, Sandra Oh, Zazie Beetz, Grey DeLisle, Chris Diamantopoulos, Walton Goggins, Gillian Jacobs, Jason Mantzoukas, Ross Marquand, Khary Payton, Zachary Quinto, Andrew Rannells, Kevin Michael Richardson, Seth Rogen et J.K. Simmons.

Robert Kirkman assure la production exécutive avec David Alpert, Catherine Winder, Simon Racioppa, Margaret M. Dean, Rogen et Evan Goldberg. Helen Leigh et Walker sont eux co-producteurs exécutifs d’Invincible.