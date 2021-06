Invasion : une série de science-fiction avec des Aliens sur Apple TV+

"Défendez votre humanité."

Produite et écrite par Simon Kinberg (The Martian, Logan, Fantastic Four) et David Weil (Solos, Hunters, Moonfall), tous deux nommés aux Oscars et deux fois aux Emmy Awards, mais réalisée par Jakob Verbruggen (The Alienist, The Fall), la série télévisée Invasion suit… une invasion extraterrestre à travers différents points de vue dans le monde entier. Les comédiens Sam Neill (le shérif John Bell Tyson), Shamier Anderson (le soldat Trevante Ward stationné en Afghanistan), Golshifteh Farahani (Aneesha Malik, une immigrante syrienne de première génération), Firas Nassar (le mari d’Aneesha Malik) et Shioli Kutsuna vont briller dans ce drame de science-fiction qui remettra en question ce que vous feriez si vous étiez sous la menace extraterrestre.

Un trailer pour Invasion

Invasion fera ses débuts sur Apple TV+ avec les trois premiers épisodes le 22 octobre prochain, suivis par de nouveaux chaque semaine, tous les vendredis.