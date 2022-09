Intel abandonne les noms Celeron et Pentium pour ses CPU d’entrée de gamme pour les portables

Intel va faire disparaître les marques Celeron et Pentium. Les CPU pour portables d'entrée de gamme seront simplement estampillées "Intel Processor". Une simplification de gamme bienvenue.

Intel utilise les marques Celeron et Pentium pour ses CPU depuis les années 1990, mais celles-ci vont bientôt disparaître – mais pas vraiment de la manière dont vous pourriez vous attendre -. L’entreprise a décidé de remplacer ces deux marques pour les puces dédiées aux ordinateurs d’entrée de gamme pour se contenter de quelque chose de bien plus simple (mais pas franchement inventif) : “Intel Processor”. Ce changement de nom sera effectif à partir de 2023. Cette initiative devrait permettre de “simplifier” la gamme, selon les dires du vice-président d’Intel, Josh Newman.

Intel va faire disparaître les marques Celeron et Pentium

Les marques Core, Evo et vPro resteront au catalogue du géant américain. Intel n’a cependant pas précisé comme il comptait gérer le branding pour les processeurs de ses ordinateurs portables, lesquels comptent toujours des modèles Celeron et Pentium commercialisés cette année. Quoi qu’il en soit, Intel n’a “pas de nouveaux” CPU prévus dans cette catégorie pour le premier trimestre 2023, mais la firme ne peut évidemment communiquer quoi que ce soit pour la suite.

Les CPU pour portables d’entrée de gamme seront simplement estampillées “Intel Processor”

Cette décision n’est pas du tout étonnante. Les marques Celeron comme Pentium ont été synonymes de processeurs d’entrée de gamme pendant des années, et les différences pratiques pour les utilisateurs ont toujours été très modestes, au mieux. Cela permettra en tous les cas de clarifier ce que vous avez dans votre machine. Si vous ne voyez pas la mention “Core”, c’est un modèle basique. Et pour être tout à fait honnête, les clients qui achètent des ordinateurs portables d’entrée de gamme ne cherchent pas un processeur en particulier ou une gamme en particulier, comme ceux qui ont des besoins bien particuliers. Pour ce type de public, le tarif et les fonctionnalités de base sont ce qu’il y a de plus important. Et dans cette optique, une simple mention “Processeur Intel” est largement suffisante.

Une simplification de gamme bienvenue

Quoi qu’il en soit, un peu de simplification dans le vaste catalogue d’Intel ne saurait faire trop de mal. Rendez-vous donc dans quelques mois pour profiter de cette nouvelle nomenclature. Les plus nostalgiques, eux, devront s’apprêter à voir disparaître pour de bon les noms Pentium et Celeron.