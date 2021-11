Instagram pourrait bientôt vous offrir différentes options pour visualiser votre fil d’actualité

Si vous utilisez Instagram, que vous soyez un gros utilisateur ou non, il y a de fortes chances que vous suiviez des comptes très différents et des genres de comptes variés. Cela peut aller du compte appartenant à un ami ou à un membre de la famille, au compte d’une marque en passant par celui d’une célébrité ou autre. Cela signifie que votre fil d’actualité peut être très variée, ce qui n’est pas une mauvaise chose en soi. Mais cela peut être assez distrayant au quotidien. Une solution pourrait arriver bientôt.

Si l’on en croit un tweet d’Alessandro Paluzzi, il semblerait qu’Instagram teste une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de modifier la manière dont ils consultent leur fil. D’après les différentes captures d’écran partagées dans le tweet en question, Instagram travaillerait sur des filtres qui seraient accessibles à tout instant aux utilisateurs pour modifier directement l’affichage de leur fil. À l’heure actuelle, les options sont “Maison”, “Suivis” et “Favoris”.

La logique voudrait que “Maison” demande à l’algorithme d’afficher les comptes que de celles et ceux qui nous sont proches. “Favoris” permettrait de ne voir que les posts de certains comptes bien spécifiques. Quant à “Suivis”, difficile de savoir de quoi il retourne exactement. Peut-être pourrait-on voir les posts des gens que vous suivez et qui vous suivent en retour.

Bien que le fil d’actualité d’Instagram basé sur un algorithme dédié soit plus intuitif et plus intelligent pour vous montrer ce qui, selon lui, pourrait vous intéresser, il y a quelque temps, des régulateurs américains ont proposé une loi qui permettrait aux utilisateurs de désactiver ces algorithmes. Et donc d’afficher un fil d’actualité basé uniquement sur la temporalité. En Chine, le gouvernement a par ailleurs mis en place un certain nombre de lois concernant ces algorithmes, notamment pour les rendre plus responsables socialement parlant.

#Instagram continues to work on allowing you to choose what to see in the timeline 👀

Just some slight changes to the UI 👇🏻 pic.twitter.com/PhcN6qRCTw

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) November 12, 2021