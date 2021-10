Instagram déploie ses stickers lien à tous les utilisateurs. À vous les liens dans les Stories !

Instagram est une plate-forme très aboutie pour partager tout ce que l’on veut, ou presque. Les Stories ajoutent une dose d’instantanéité fort sympathique. Mais dès lors que l’on souhaite partager des liens avec sa communauté, il fallait ruser. Au passé, dans la mesure où Instagram a répondu à la question avec ces stickers lien. Ceux-ci sont d’ailleurs disponibles à tout un chacun.

Il n’y a pas si longtemps, Instagram annonçait vouloir modifier la manière dont les liens fonctionnent dans les Stories. Ce qui était très attendu par les utilisateurs, il faut bien l’admettre. Dans les Stories, les liens étaient accessibles via la méthode du “balayage vers le haut”, mais Instagram a changé tout cela en utilisant un sticker que l’utilisateur n’a plus qu’à placer dans ses Stories. Les abonnés peuvent alors simplement cliquer dessus pour accéder à la ressource.

À vous les liens dans les Stories !

Et aujourd’hui, la bonne nouvelle, c’est qu’Instagram a décidé de déployer cette fonctionnalité à tous les utilisateurs. Autrement dit, si vous attendiez de pouvoir inclure des liens dans vos Stories, vous pouvez désormais le faire. Jusqu’à présent, seuls les utilisateurs vérifiés pouvaient utiliser cette fonctionnalité, très probablement pour éviter le spam et pour limiter l’apparition sur la plate-forme de liens frauduleux et/ou malveillants.

La société avait par ailleurs affirmé que ces liens sont très utiles pour les entreprises, organisations et militants qui peuvent ainsi promouvoir leurs produits ou autres ressources avant d’admettre, très logiquement, que l’option était plus largement utile à quiconque souhaiter s’engager davantage avec ses abonnés, qu’il s’agisse de partager un lien vers une page d’intérêt ou, de manière plus commerciale, vers un produit à vendre.

En ce qui concerne les craintes, légitimes, de liens malveillants ou de spam, Instagram explique que les comptes qui sont pris à utiliser de manière répétée de tels liens, notamment de fausse information ou d’incitation à la haine, se verront bloqués. Autrement dit, Instagram gardera un œil sur les liens ainsi partagés, et c’est une bonne chose pour la sécurité de la plate-forme et l’expérience globale des utilisateurs.