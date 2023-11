Instagram aurait diffusé du contenu sexuellement explicite à des abonnés d’influenceurs adolescents

Il semblerait que les employés étaient déjà au courant de ce problème en interne. Comment ont-ils pu alors ne pas agir en conséquence ?

L’entreprise technologique Meta est dans l’œil du cyclone à cause des algorithmes de contenu de ses publicités. Une expérience menée par le Wall Street Journal révèle que le service de vidéo Reels d’Instagram diffuserait du contenu adulte explicite et des vidéos suggestives d’enfants à des comptes d’essai suivant uniquement des influenceurs adolescents et préadolescents.

Une publicité déplacée pour des marques réputées

Le contenu inapproprié est diffusé aux côtés d’annonces publicitaires de marques reconnues telles que Disney, Walmart, Pizza Hut, Bumble, Match Group et même le Wall Street Journal lui-même. Interrogées à ce sujet, certaines entreprises telles que Disney, Bumble, Match Group et Hims ont retiré leurs publicités de Meta ou ont exercé des pressions sur l’entreprise pour remédier à ce problème.

La réaction de Meta face à la controverse

En réponse aux critiques, Meta a assuré à ses clients qu’elle menait une enquête et qu’elle “payerait pour des services d’audit de la sécurité des marques pour déterminer combien de fois les publicités d’une entreprise apparaissent à côté de contenu qu’elle juge inacceptable”. Toutefois, l’entreprise n’a pas fourni de calendrier précis ni de détails sur les mesures de prévention futures.

La difficulté d’implémenter des changements

Le personnel actuel et ancien de Meta fait valoir que ce problème persiste en raison du refus de l’entreprise de modifier ses algorithmes pour prioriser la sécurité. Pourtant, les documents internes examinés par le Wall Street Journal suggèrent que Meta bloque ces changements, préférant se concentrer sur les performances de trafic.