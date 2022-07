Instagram ajoute de nouveaux templates et outils pour simplifier la création de Reels

Instagram fait le plein d'outils pour les Reels. La création de Reels n'aura jamais été aussi simple.

Meta a introduit de nouveaux outils pour proposer de nouvelles manières de collaborer avec les autres utilisant les Reels, ceci dans sa stratégie de mieux concurrencer TikTok. Pour commencer, il est désormais possible de modifier davantage que des vidéos, les photos sont ainsi accessibles, sur Instagram. L’entreprise a ajouté davantage de templates Remix, y compris un écran vert, un écran partagé et une view réaction picture-in-picture, pour qu’il soit plus simple d’apporter votre touche à un Reel existant. De plus, vous pouvez choisir d’ajouter votre propre remix à la fin du Reel original plutôt que de l’avoir en lecture à côté. Ce format fonctionne parfois mieux.

Instagram fait le plein d’outils pour les Reels

De plus, Meta propose de nouveaux templates pour faciliter la création de Reels avec des effets audio et vidéo préchargés. Il suffit alors d’ajouter votre photo ou vidéo. Vous pouvez voir la collection de templates en tapotant sur l’icône caméra dans l’onglet Reels. Une autre fonctionnalité en faisant un véritable concurrent de TikTok, c’est la possibilité d’enregistrer avec les caméras avant et arrière en simultané, via la caméra d’Instagram.

La création de Reels n’aura jamais été aussi simple

Enfin, Meta a confirmé un leak : toutes les vidéos publiées sur Instagram et durant moins de 15 minutes deviendront des Reels. Les vidéos de moins de 90 secondes pourront être recommandées sur l’app et toucheront de fait un public plus large. Mais vous n’avez pas à vous inquiéter de devenir populaire si vous ne voulez pas l’être, Instagram n’utilisera pas vos Reels comme recommandation si votre profil est privé. Et la plate-forme ne convertira pas automatiquement vos anciennes vidéos. Cette fonctionnalité sera déployée dans les semaines à venir et permettra aussi de regrouper toutes vos vidéos et vos Reels dans un seul et même onglet de l’app.

Il y a quelques jours, Instagram introduisait aussi une fonctionnalité qui permet aux influenceurs de gagner de l’argent avec leurs Reels. Les créateurs peuvent désormais partager à leurs abonnés payants uniquement. Meta avait promis aux créateurs qu’elle ne prendrait aucune commission avant 2024, mais placer ainsi des Reels derrière un accès payant permet aux créateurs de gagner de l’argent. Des cadres de l’entreprise avaient déclaré avoir l’intention de monétiser les Reels dès le second semestre 2022. Nul doute que davantage de fonctionnalités de ce genre feront leur apparition très bientôt.