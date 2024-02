Ils ressuscitent les voix de leurs enfants tués grâce à l’IA pour interpeller les législateurs

Un projet audacieux qui soulève des questions éthiques concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle pour créer des deepfakes audio.

Tl;dr Les parents d’une victime de la fusillade de Parkland lancent un projet appelé The Shotline pour promouvoir des lois sur les armes à feu plus strictes.

The Shotline utiliser des voix d’enfants décédés par la violence armée, recréées par l’IA, pour envoyer des appels automatisés aux législateurs.

Le projet soulève des questions éthiques sur l’utilisation de l’IA pour générer des imitations de voix de personnes décédées.

La startup ElevenLabs a aidé à recréer les voix, malgré une récente décision de la FCC déclarant illégales les appels automatisés utilisant des voix générées par l’IA.

Utilisation audacieuse de l’IA pour promouvoir le contrôle des armes

Un effort inédit et audacieux vient d’être lancé pour plaider en faveur de lois plus strictes sur les armes à feu aux États-Unis. Les parents d’un adolescent qui a tragiquement perdu la vie lors de la fusillade de l’école de Parkland en Floride en 2018 ont lancé un projet du nom de The Shotline.

Des voix de l’au-delà pour interpeler les législateurs

Ce projet innovant utilise l’intelligence artificielle (IA) pour recréer les voix d’enfants tués par la violence armée. Ces voix, préservées grâce à l’IA, sont utilisées pour envoyer des enregistrements automatisés aux législateurs. Une fois que vous entrez votre code postal, The Shotline localise votre représentant local et vous permet de lui envoyer un appel automatisé comportant la voix d’une des six victimes.

Un outil de persuasion controversé

Cependant, cette initiative audacieuse ne manque pas de soulever des questions éthiques délicates. En effet, l’utilisation de l’IA pour générer des imitations, parfois appelées “deepfakes”, de voix appartenant à des personnes décédées, est une pratique controversée. Elle est d’autant plus discutée qu’elle intervient peu de temps après une décision de la Federal Communications Commission (FCC) déclarant illégales les appels automatisés utilisant des voix générées par l’IA.

Le rôle d’ElevenLabs

Pour recréer les voix, les parents ont fait appel à ElevenLabs, une start-up spécialisée dans le clonage de voix. La technologie d’ElevenLabs permet de recréer des voix dans plus de deux douzaines de langues, en utilisant de courts échantillons vocaux.