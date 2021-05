Illumination Entertainment : Chris Meledandri va rejoindre le conseil d’administration de Nintendo

D’ici la fin du mois de juin prochain, Chris Meledandri d’Illumination Entertainment (filiale d’Universal Pictures) sera administrateur externe au conseil d’administration de Nintendo. C’est la première fois depuis 21 ans et le départ d’Howard Lincoln (directeur de Nintendo of America) qu’un non-japonais siégera au CA de la firme de Kyoto. Le fait que ce ne soit pas un employé de Nintendo est encore plus un événement.

Nintendo also nominating Chris Meledandri, CEO of Illumination (Despicable Me etc., who is also producing the Super Mario animated movie), to the board of directors. Am not sure Nintendo has had a foreigner on the board before? pic.twitter.com/S4B8kmlbwz

