I Am Groot revient à la rentrée avec une deuxième saison

Baby Groot est prêt à faire de nouvelles bêtises dans la deuxième saison de I Am Groot.

Comme à son habitude, la brindille turbulente des Gardiens de la Galaxie explore l’univers et au-delà à bord du vaisseau spatial de Peter “Star-Lord” Quill. La deuxième saison de I Am Groot va montrer comment Baby Groot va se retrouver face à face – ou nez à nez – avec des créatures et des environnements nouveaux et colorés.

Cinq nouveaux courts métrages mettant en scène l’arbre extraterrestre miniature placent Groot dans toutes sortes de situations délicates, toutes animées par sa curiosité sans bornes.

Un trailer pour la deuxième saison de I Am Groot

La deuxième saison de la série télévisée I Am Groot sera diffusée le 6 septembre prochain en exclusivité sur la plateforme de streaming Disney+. Dans Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3, Groot était un adolescent sportif, mais il est toujours à son âge le plus adorable dans I Am Groot.

L’acteur américain Vin Diesel est de nouveau la voix de Groot dans cinq courts métrages inédits. Kirsten Lepore, scénariste et réalisatrice de la première saison, occupe le même poste pour la deuxième saison. Le producteur superviseur est Danielle Costa ; les producteurs sont Craig Rittenbaum et Alex Scharf ; les producteurs exécutifs sont Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso et Kirsten Lepore. Dana Vasquez-Eberhardt est co-producteur exécutif.