Hyperloop One ferme ses portes

L'entreprise envisageait de construire un système de transport à haute vitesse entre l'Europe et la Chine.

Tl;dr Hyperloop One cesse ses activités.

Il visait un trafic marchandises haute vitesse entre l’Europe et la Chine.

Aucun contrat décroché pour un système Hyperloop fonctionnel.

La majorité des employés ont été licenciés.

La fin d’une vision futuriste : Hyperloop One met la clé sous la porte

Il était une fois une société qui rêvait d’ériger un lien de fret à grande vitesse entre l’Europe et la Chine. Les ambitions d’Hyperloop One, toutefois, resteront inaccomplies. Comme confirmé par un membre du personnel à Engadget et ensuite publié par Bloomberg, l’entreprise ferme ses portes. Cette nouvelle fait suite à une série de complications financières et au manque de contrats pour un système Hyperloop opérationnel.

Le rêve brisé d’une technologie révolutionnaire

Fondée en 2014, après la publication du document d’Elon Musk sur sa vision de la technologie de transport Hyperloop, la société avait comme objectif de proposer un mode de transport pour les marchandises et les personnes. Des capsules traverseraient des tubes métalliques étanches à des vitesses similaires à celles des avions.

Entre 2017 et 2022, l’entreprise était connue sous le nom de Virgin Hyperloop One à la suite d’un investissement du groupe Virgin de Richard Branson. Toutefois, l’année dernière, Virgin retira discrètement sa marque lorsque Hyperloop One, à la suite d’un changement de priorités qui s’est traduit par le licenciement de plus de 100 employés, a décidé d’abandonner le transport de passagers pour se concentrer sur un service uniquement dédié au fret.

Une fin inéluctable

Cependant, la réalisation de ce projet de transport futuriste n’était pas destinée à se concrétiser. Selon Bloomberg, l’entreprise est en proie à des problèmes financiers depuis un certain temps et n’a jamais réussi à obtenir un contrat pour la construction d’un système Hyperloop. En conséquence, la plupart des employés restants ont été licenciés, les derniers seront remerciés le 31 décembre. Ils sont, pour l’instant, chargés de superviser la vente des actifs d’Hyperloop One.