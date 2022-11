Virgin retire son nom du projet Hyperloop One

Virgin retire son nom du projet Hyperloop, conséquence du pivot vers une solution de transport de marchandises uniquement.

Virgin Hyperloop, la startup qui tente de faire une réalité de la vision d’Elon Musk du train à très grande vitesse, a changé de nom. Il y a quelques semaines, l’entreprise a discrètement changé son nom pour revenir à Hyperloop One, le nom qu’elle utilisait entre 2016 et 2017.

Virgin retire son nom du projet Hyperloop

Dans un communiqué, Virgin Group explique avoir “décidé de travailler avec l’équipe de direction de Virgin Hyperloop pour retirer la marque Virgin de l’entreprise.” Cette initiative est la conséquence d’un “changement dans les priorités à court terme de Virgin Hyperloop“, et notamment le passage de la création d’un service de transport de passagers à un service de transport de marchandises uniquement.

Engadget avait remarqué le changement, repérant que l’entreprise avait modifié son site web en remettant une vieille image d’archive de sa capsule de test XP-1 et la mention “It’s a new day at Hyperloop One” (“C’est un nouveau jour pour Hyperloop One”). Les comptes Twitter, LinkedIn et Instagram de l’entreprise ont aussi été mis à jour en conséquence, reprenant l’ancien nom.

Conséquence du pivot vers une solution de transport de marchandises uniquement

L’entreprise a connu une année plutôt compliquée, avec le licenciement de 111 employés en février dernier lors de l’abandon de son projet de transport de passagers. Après cela, le principal actionnaire DP World déclarait vouloir orienter la technologie pour la logistique, imaginant la construction de “ports à l’intérieur des terres” pour convoyer les conteneur des bateaux à leur destination bien plus rapidement que les systèmes actuels.

“Nous voudrions remercier l’équipe de Virgin Hyperloop pour son travail et son engagement toutes ces années et nous leur souhaitons le succès pour le futur”, pouvait-on notamment lire dans le communiqué. Espérons que le projet arrivera à son terme. Un tel système pourrait révolutionner le transport de marchandises.