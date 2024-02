Hulu : lutte contre le partage de mots de passe et conséquences pour les abonnés

La fin du partage de mots de passe chez Hulu est datée.

La plateforme de streaming Hulu a annoncé officiellement une politique de lutte contre le partage de mots de passe. Une décision qui fait écho à celles prises précédemment par Disney+ et Netflix. Cette nouvelle règle sera mise en application à partir du 14 mars prochain.

Hulu has updated its Terms of Service to ban password sharing outside a user's primary residence from March 14, 2024. The move follows similar steps by Netflix and Disney+. The method of enforcing this policy remains unspecified.https://t.co/5ksMyL04eS pic.twitter.com/nW92Nufu3h

— AlternativeTo (@AlternativeTo) February 1, 2024