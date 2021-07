House of Gucci : un drame biographique sur l’assassinat de Maurizio Gucci

La terrible histoire d'une ex-épouse maladivement jalouse qui ne voulait pas perdre le statut de "madame Gucci".

Produit par Scott Free Productions et Metro Goldwyn Mayer, House of Gucci va raconter comment Patrizia Reggiani (Lady Gaga), l’ex-femme de Maurizio Gucci (Adam Driver), a comploté pour tuer son mari, le petit-fils du célèbre créateur de mode Guccio Gucci, avant qu’il ne refasse sa vie avec la jeune décoratrice Paola Franchi (Camille Cottin) afin de toucher une part de son héritage. L’affaire sera un véritable scandale et le procès, très médiatisé, voit Patrizia se faire surnommer la “Veuve Noire” par les tabloïds. S’étendant sur trois décennies d’amour, de trahison, de décadence, de vengeance et de meurtre, le long-métrage du réalisateur Ridley Scott permettra de comprendre ce que signifie un nom, ce qu’il vaut et jusqu’où une famille est prête à aller pour le contrôler.

Un trailer pour House of Gucci

Al Pacino (Aldo Gucci), Jeremy Irons (Rodolfo Gucci), Salma Hayek (Giuseppina “Pina” Auriemma), Jack Huston (Domenico De Sole) et un méconnaissable Jared Leto (Paolo Gucci) complètent le casting cinq étoiles de l’adaptation cinématographique du livre The House of Gucci : A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour de l’écrivaine Sara Gay Forden.

House of Gucci sera distribué par United Artists et Universal Pictures dans les salles obscures américaines et françaises à partir du 24 novembre prochain.