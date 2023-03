Honkai : Star Rail de HoYoverse sortira sur PS5 et PS4

Le studio chinois HoYoverse prévoit d'amener Honkai : Star Rail sur les consoles PlayStation après un lancement sur PC et mobiles.

Contrairement à ses prédécesseurs Genshin Impact et Honkai Impact 3rd, la nouvelle aventure de science-fiction produite par Hoyoverse n’est pas un action-RPG mais un tactical-RPG avec un style artistique animé saisissant. Alimenté par un modèle économique free-to-play et le concept “gacha game” (personnages à collectionner en dépensant de la monnaies virtuelle), Honkai : Star Rail suit l’histoire d’un protagoniste appelé Trailblazer qui est embarqué dans un voyage interstellaire à bord d’un train spatial appelé l’Astral Express. Les joueurs contrôlent en permanence une équipe de quatre personnages au maximum, et explorent un monde ouvert tout en participant à des quêtes dans des donjons et à des combats stratégiques au tour par tour.

Honkai: Star Rail will soon come to PlayStation!

The space fantasy RPG Honkai: Star Rail will soon come to PlayStation!

— Honkai: Star Rail (@honkaistarrail) March 24, 2023