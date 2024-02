Homelander et Victoria Neuman main dans la main dans la saison 4 de The Boys

La date de sortie de la quatrième saison de la série télévisée The Boys a été révélée au travers d'une image festive mettant en scène Homelander, incarné par Antony Starr, et Victoria Neuman, interprétée par Claudia Domit.

The Boys revient avant l’été

Après une pause de près de deux ans, la série de super-héros à l’humour noir The Boys va enfin faire son grand retour sur Amazon Prime Video. Basée sur la bande dessinée éponyme, la série télévisée suit un groupe de justiciers mené par Billy Butcher, déterminé à faire tomber le groupe de super-héros corrompus connu sous le nom de The Seven.

Break out the fuckin confetti pic.twitter.com/HEWZLxsyL9 — THE BOYS (@TheBoysTV) February 22, 2024

La plateforme de streaming Amazon Prime Video a annoncé la date de sortie de la quatrième saison de The Boys à travers une nouvelle image. Celle-ci montre Homelander, le leader de The Seven, avec son bras autour de l’assassin devenue femme politique, Victoria Neuman. Cette image pourrait suggérer une victoire politique imminente pour son personnage. La nouvelle saison de The Boys sera diffusée à partir du 13 juin.

The Boys : un succès grandissant

The Boys a souvent été présenté comme une parodie des grandes franchises de super-héros, notamment le MCU et le DCU. Cependant, avec le temps, la série a gagné en popularité et en nombre d’épisodes, avec notamment un spin-off, Gen V, et une série animée, Diabolical. Elle est devenue une franchise de super-héros à part entière.

Une opportunité unique pour The Boys

Alors que l’année 2024 sera pauvre en films de super-héros, The Boys aura une occasion en or de se démarquer. Entre la sortie de Madame Web pour la Saint-Valentin et la première de Deadpool & Wolverine en juillet prochain, il n’y aura aucun film de super-héros majeur dans les salles de cinéma. Cela offre à Amazon Prime Video une opportunité inestimable de répondre à l’attente des spectateurs impatients de découvrir de nouveaux contenus de super-héros.