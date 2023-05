Hollow Knight : Silksong, le metroidvania de Team Cherry est retardé

Le studio indépendant australien Team Cherry est contraint de reporter la sortie de Hollow Knight : Silksong.

Alors que les fans attendaient une véritable communication dans le courant de l’été, Matthew Griffin, responsable du marketing et de l’édition pour Hollow Knight : Silksong chez Team Cherry, annonce un report pour une durée indéterminée :

Nous avions prévu de sortir Silksong, la très attendue suite de Hollow Knight, au premier semestre 2023, mais nous avons décidé de continuer le développement. Nous sommes enthousiasmés par la tournure que prend le jeu, et il est devenu assez important, alors nous voulons prendre le temps de le rendre aussi bon que possible. Nous vous donnerons plus de détails à l’approche de la sortie.

Un trailer pour Hollow Knight : Silksong

Dans Hollow Knight : Silksong, les joueurs incarnent Hornet, princesse protectrice de Hallownest, et partent à l’aventure dans un tout nouveau royaume régi par la soie et le chant. Capturée et emmenée dans ce monde inconnu, Hornet doit affronter des ennemis et résoudre des mystères alors qu’elle entreprend un pèlerinage mortel vers le sommet de celui-ci.

Hollow Knight : Silksong sera disponible à une date inconnue sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam, GOG et Humble Store. Le Xbox Game Pass de Microsoft permettra d’y jouer dès son lancement.