High On Life est disponible sur PS5 et PS4

Squanch Games annonce que High On Life n'est plus une exclusivité pour les consoles de Microsoft.

Exclusivement jouable sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC (Epic Games Store/Steam/Microsoft Store) depuis le 13 décembre 2022, High On Life se voit désormais disponible sur PS5 et PS4 en version numérique via le PlayStation Store. Ce FPS comique imaginé par le créateur de Rick & Morty pour le studio indépendant américain Squanch Games est centré sur un lycéen qui se retrouve pris dans une invasion extraterrestre et doit faire équipe avec des pistolets parlants pour sauver l’humanité. Il devient rapidement le chasseur de primes intergalactique le plus mortel que le cosmos ait jamais vu et voyage dans une variété de biomes et de lieux, affronte l’infâme Garmantuous et sa bande d’hommes de main, collecte du butin, et rencontre des personnages uniques.

Un trailer pour les versions PS5 et PS4 de High On Life

Mike Fridley, directeur de Squanch Games, a déclaré :

Les fans ont parlé. Et ils ont parlé. Et encore parlé. Nous sommes ravis de l’accueil réservé à High On Life depuis son lancement en décembre. Nos fans sur PlayStation l’ont été un peu moins, c’est pourquoi nous sommes ravis de vous annoncer que le jeu arrivera très bientôt chez eux. Enfin, dés maintenant ! Merci de votre patience !

A noter que l’extension High On Knife de High On Life, d’ores et déjà planifié pour cet automne sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC, sortira également sur PS5 et PS4 à cette même période.