High On Life va se doter d’un contenu additionnel avec High On Knife

Squanch Games dévoile High On Knife, une extension pour High On Life.

High On Knife donne à Knifey l’occasion de briller et de poignarder dans une nouvelle planète (entièrement matérialisée par la petite de Squanch Games) pleine de nouveaux personnages, de dangers et de surprises effrayantes. Cette extension de High On Life introduira par ailleurs un tout nouveau personnage pistolet parlant, Harper, interprété par Sarah Sherman, vedette du Saturday Night Live.

Un teaser pour l’extension High On Knife de High On Life

Mike Fridley, responsable du studio américain Squanch Games, a déclaré :

Nous avons été très touchés et nous sommes reconnaissants de la réaction positive des fans pour High On Life. Nous nous réjouissons de continuer à travailler dans cet univers déjanté en incorporant une ambiance de comédie horrifique avec High On Knife. Nous avons hâte de découvrir ce que les fans en penseront.

L’extension High On Knife de High On Life sera disponible cet automne sur Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Celle-ci sera également jouable dès son lancement via le Xbox Game Pass. Pour mémoire, High On Life suit les mésaventures d’un lycéen démotivé qui devient le dernier espoir de la Terre à la suite d’une invasion extraterrestre. Ces envahisseurs interstellaires sont à la recherche constante de leur prochaine expérience enivrante et, malheureusement, ils découvrent que les humains leur procurent une défonce exquise. La seule solution est de devenir chasseur de primes et de traquer les caïds du cartel extraterrestre pour mettre fin à leur horrible récolte.