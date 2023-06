Hi-Rez Studios amorce une restructuration de ses activités

Titan Forge Games et Evil Mojo Games vont fusionner avec First Watch Games et RedBeard Games tandis que Hi-Rez Studios se voit renommer en Hi-Rez Ventures, en plus d'intégrer RallyHere Interactive dans son giron.

Hi-Rez Studios a procédé à une restructuration afin de mieux organiser et concentrer ses activités autour de ses principales priorités et d’établir un meilleur cadre d’entreprise pour la croissance future. Erez Goren, fondateur et président de Hi-Rez Studios, sera le directeur général de Hi-Rez Ventures. Stewart Chisam, qui était auparavant directeur général de Hi-Rez Studios, sera directeur général de RallyHere Interactive et président de Hi-Rez Ventures.

Stewart Chisam a déclaré :

Dans le cadre de notre réalignement stratégique, il y aura une réduction des effectifs. Cette mesure touche de nombreux développeurs talentueux, loyaux et travailleurs. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour faciliter la transition pour ces employés et leurs familles, ainsi que pour travailler avec d’autres studios afin de trouver de nouveaux lieux d’accueil pour ces formidables spécialistes. Nous pensons que ces changements nous permettront de soutenir au mieux nos jeux-services, tout en donnant aux développeurs de Titan Forge et d’Evil Mojo les moyens de contrôler leur propre destin et d’offrir les meilleures expériences possibles à leurs communautés. RallyHere Interactive disposera également des ressources et de l’attention dont elle a besoin pour se développer et accomplir sa mission.

Les trois piliers de Hi-Rez Ventures

Titan Forge Games : co-dirigé par Alex Cantatore et Travis Brown, le studio se concentrera sur la propriété intellectuelle de SMITE, y compris SMITE et un nouveau projet non annoncé se déroulant dans l’univers de SMITE. Divine Knockout, le brawler se déroulant dans l’univers de SMITE, continuera à être exploité, Titan Forge Games étant responsable de sa maintenance

Evil Mojo Games : dirigé par Tony Jones, le studio se concentrera principalement sur la propriété intellectuelle de Paladins. Realm Royale et Rogue Company continueront à fonctionner, Evil Mojo étant responsable de leur maintenance

RallyHere Interactive : sous la direction de Stewart Chisam, le studio fournira des solutions logicielles pour les jeux-services. Titan Forge Games et Evil Mojo Games restent des clients de RallyHere Interactive et continueront d’utiliser le service RallyHere pour faire fonctionner leurs jeux