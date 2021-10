Haunted Chocolatier, le successeur de Stardew Valley avec une chocolaterie et des fantômes

Joue-la comme Charlie et la Chocolaterie dans Haunted Chocolatier.

Dans la veine de Stardew Valley, Haunted Chocolatier proposera aux joueurs d’être propriétaire d’une chocolaterie dans un manoir hanté. Si le combat occupe une place importante dans Stardew Valley, il est loin d’être le point central du jeu. Haunted Chocolatier, en revanche, sera nettement plus axé sur le combat et, avec son thème effrayant, les joueurs peuvent s’attendre à affronter toutes sortes de monstres. Si les simulations d’agriculture restent populaires, Haunted Mansion offrira le même calme, mais avec une atmosphère beaucoup plus fantastique et magique.

ConcernedApe, Eric Barone de son vrai nom, explique pourquoi il passe d’une simulation agricole à une simulation basée sur le monde du chocolat : “Pourquoi le chocolat ? Je ne sais pas trop. Ça m’est venu comme ça. Je pense que, parfois, les meilleures idées apparaissent en un éclair, au lieu d’être intelligemment réfléchies. C’est ainsi que j’aime travailler, en tout cas. Ce qui est important, c’est l’exécution. Et après dix ans de pratique, je me sens plus confiant que jamais dans ma capacité à donner vie à une idée. Quoi qu’il en soit, je pense que beaucoup de gens aiment le chocolat (…) Le chocolat représente ce qui est délicieux. Le château hanté représente l’attrait de l’inconnu. Les fantômes représentent l’empreinte du passé. Toutes ces choses sont importantes. Cependant, ne pensez pas un seul instant que, parce que ce jeu met en scène des fantômes dans un château hanté, il s’agit d’un jeu mauvais ou négatif. Au contraire, j’ai l’intention de faire en sorte que ce jeu soit positif, édifiant et porteur de vie. Cependant, si Stardew Valley a surtout canalisé l’énergie du soleil, Haunted Chocolatier canalise l’énergie de la lune. Les deux sont essentiels. Plus important que tout cela, je veux juste faire un jeu amusant.”

Un trailer pour Haunted Chocolatier

Aucune date de sortie pour le moment, Haunted Chocolatier n’en est qu’au début de son développement.