“Harry Potter: Quidditch Champions” débarque le 3 septembre

La bande-annonce annonçant la date de sortie est désormais disponible. Te donne-t-elle envie de découvrir plus ?

Tl;dr Harry Potter : Quidditch Champions sortira le 3 septembre.

Le jeu est un titre multijoueur pour PC et consoles.

Il sera gratuit pour les membres PlayStation Plus pendant un mois.

Le jeu met en vedette des personnages familiers de l’univers de Harry Potter.

Un nouvel envol dans l’univers de Harry Potter

Réjouissements dans le monde magique de Harry Potter, un nouveau titre de jeu sportif à succès, Harry Potter: Quidditch Champions, vient d’annoncer sa date de sortie : le 3 septembre. Ce titre multijoueur annoncé l’année dernière captivera les fans de la saga sur PC et consoles.

L’expérience Quidditch en jeu standalone

Développé par Unbroken Studios, connu pour sa contribution à Suicide Squad: Kill the Justice League, et publié par WB Games, ce jeu promet une expérience de Quidditch complète et autonome. Il fait suite à Hogwarts Legacy, un autre jeu de l’univers Potter sorti l’année dernière.

Le titre engage les joueurs dans une immersion magique, permettant de vivre le sport du Quidditch et d’autres aventures à balai dans un contexte compétitif multijoueur.

Disponibilité sur plusieurs plateformes, avec des avantages pour certains

Harry Potter: Quidditch Champions sera disponible sur PS5 / PS4, Switch, Xbox Series X / S, Xbox One et PC. Une connexion en ligne sera nécessaire pour y jouer.

Le jeu sera proposé sans frais supplémentaires pour les membres PlayStation Plus, du 3 au 30 septembre. Pour les autres, le prix sera de 30 dollars.

Des personnages familiers pour intensifier le plaisir

Un aperçu de la bande-annonce de sortie dévoile des personnages familiers de la série de romans de J.K. Rowling. Des figures emblématiques telles que Harry, Ron, Hermione et les jumeaux Weasley côtoient des rôles moins centraux mais tout aussi aimés des fans comme Victor Krum. Le jeu promet donc un véritable plongeon dans l’univers merveilleux et mystique de Harry Potter. Avis aux amateurs de magie et de Quidditch : préparez-vous à vivre une expérience unique en son genre !