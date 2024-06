Pourquoi le Prisonnier d’Azkaban a transformé le tournage des films Harry Potter ?

L'arrivée du réalisateur Alfonso Cuarón pour Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban a marqué un tournant décisif dans la production des films. Ce chapitre, plus sombre et mature, a non seulement influencé l'esthétique et le ton des films suivants, mais a aussi modifié profondément les méthodes de travail sur le plateau.

Tl;dr Alfonso Cuarón a réalisé une représentation différente de Poudlard dans Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban.

Il a opté pour plus de tournages en extérieur et une logique géographique plus cohérente.

Le film a marqué une transition vers une tonalité plus sombre dans la franchise.

Les décisions de Cuarón ont influencé le reste de la série.

Une vision différente de Poudlard

Le réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, connu pour son travail sur le troisième volet de la franchise Harry Potter, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban, a donné une nouvelle dimension à l’univers magique de Poudlard. Sorti en 2004, le film met en scène le retour à Poudlard du jeune sorcier Harry Potter, interprété par Daniel Radcliffe, dans un contexte marqué par l’évasion du criminel notoire Sirius Black (Gary Oldman).

Des changements dans l’approche de Poudlard

Dans une récente interview accordée à Total Film, Alfonso Cuarón révèle les changements majeurs qu’il a apportés à la représentation de Poudlard. Il a privilégié les tournages en extérieur, notamment en Écosse, pour diverses séquences du film Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban. Il a également cherché à rendre Poudlard plus logique sur le plan géographique, en donnant un sens à l’emplacement des différents lieux :

Je ne peux rien faire sans avoir la liberté de faire ce que je fais. Je voulais étirer les choses. Ouvrir l’univers. Sentir que Poudlard est situé dans un lieu géographique, où vous pouvez avoir la nature autour de votre univers, et faire de votre univers un avec cette nature. Et créer une logique géographique à Poudlard.

Une tournure plus sombre pour Harry Potter

Alors que les deux premiers films étaient empreints d’émerveillement enfantin, Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban a marqué un tournant dans la franchise, la plongeant dans une atmosphère plus sombre. Avec l’entrée dans l’adolescence des personnages principaux, le monde magique est devenu un lieu plus adulte, plus dangereux, avec des séquences aux aspects d’horreur distincts.

Une influence durable

Les choix d’Alfonso Cuarón ont laissé une empreinte durable sur la franchise. Par exemple, l’emplacement de la cabane de Hagrid (Robbie Coltrane) par rapport à Poudlard, ainsi que l’architecture plus gothique du château, sont restés relativement inchangés. Bien que d’autres réalisateurs aient apporté leur propre touche à la franchise, l’influence de Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban se fait ressentir tout au long de la série.