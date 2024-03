Harold et le Crayon Magique : Zachary Levi s’échappe dans un pyjama bleu vers la réalité, le chaos s’ensuit

La bande-annonce du film Harold et le Crayon Magique montre l'acteur américain Zachary Levi dans le rôle d'Harold, surgissant du célèbre livre pour semer le chaos dans le monde réel.

Tl;dr Harold et le Crayon Magique se dévoile avec une bande-annonce.

Zachary Levi incarne le personnage de Harold.

Le film s’inspire d’histoires familiales populaires.

Les performances précédentes de Zachary Levi pourraient influencer le succès du film.

Zachary Levi donne vie à l’iconique personnage de livre pour enfants

La bande-annonce tant attendue du film Harold et le Crayon Magique a été dévoilée par Sony Pictures Entertainment. Inspiré du célèbre livre pour enfants de Crockett Johnson, le film mêle action réelle et animation et met en vedette Zachary Levi dans le rôle d’Harold. Zachary Levi, dont le personnage émerge dans le monde réel, est accompagné d’un casting de choix comprenant Lil Rel Howery, Zooey Deschanel, Jemaine Clement, Ravi Patel, Camille Guaty, Tanya Reynolds et Pete Gardner.

Un aperçu du monde réel à travers le prisme de l’imaginaire

La bande-annonce révèle que les personnages de l’histoire ont évolué depuis leur création. Quand Harold dessine une porte vers le monde réel, lui et ses amis émergent dans le monde moderne. S’ensuit une série de péripéties, durant lesquelles Harold, grâce à son imagination sans limites et son crayon violet magique, parvient à se sortir de situations qu’il a lui-même créées, y compris libérer un monstre dans un couloir d’école.

Influences cinématographiques et succès potentiels

Harold et le Crayon Magique semble s’inspirer de films familiaux populaires, y compris le succès oscarisé de 2023, Barbie. Ce dernier suivait également un personnage emblématique de l’enfance s’échappant dans le monde réel et a dépassé 1,4 milliard de dollars pour devenir le film le plus rentable de l’année. Harold a été tourné bien avant la sortie de Barbie, ce qui signifie qu’il n’a probablement pas été directement influencé par son succès, bien que ce dernier ait pu influencer le montage de la bande-annonce.

Un succès en demi-teinte ?

Harold et le Crayon Magique semble vouloir emboîter le pas à ces films à succès, bien qu’il puisse manquer d’éléments pour devenir un hit. Un facteur crucial qui pourrait entraver son succès est la performance au box-office de Shazam 2, qui a été un échec majeur en 2023 et est maintenant le deuxième film le moins rentable de la franchise DC derrière Blue Beetle. Cette performance pourrait indiquer que le public général n’est pas intéressé à voir Levi reprendre un rôle à la Shazam au-delà du film original de 2019, ce qui pourrait être de mauvaises nouvelles pour ce projet à venir.