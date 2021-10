Halo Infinite : un nouveau trailer pour le très attendu modo solo

Portée disparue depuis plus d'un an, la campagne de Halo Infinite revient avec une présentation totalement inédite.

L’un des éléments principaux de l’intrigue de Halo Infinite sera de découvrir ce qui est arrivé à l’IA intelligente Cortana après les événements du cinquième opus, dans lequel elle a pris le contrôle des Gardiens Précurseurs et assujetti la galaxie. Menés par le chef Escharum, les Parias ont depuis vaincu les forces de l’United Nations Space Command et pris le contrôle du mystérieux Zeta Halo, un monde ouvert avec des avant-postes, menaçant la survie de l’humanité.

It's the biggest Halo experience yet. Dive into Halo Infinite's adventure-filled campaign: https://t.co/oHRhY7qZx9 pic.twitter.com/hmdZgm6unE — Xbox (@Xbox) October 25, 2021

Lorsque tout espoir est perdu et que le sort de l’humanité est en jeu, le célèbre Master Chief (John-117) revient pour affronter l’ennemi le plus impitoyable qu’il ait jamais affronté avec l’aide d’un pilote de l’UNSC et The Weapon, une IA similaire à Cortana qui a été créée pour la supprimer. Le maître des lames Jega ‘Rdomnai du groupe Hand of Atriox, présenté comme un tueur de spartiates sadique, les Skimmers volants, Hyperius, Tovarus et le “Prédicateur de la vérité” (un personnage encore inconnu qui affirme que les mensonges des Précurseurs sont terminés et est annonciateur de la vérité) seront les nouveaux ennemis de la licence de 343 Industries.

Une bande-annonce pour la campagne de Halo Infinite

Halo Infinite sortira le 8 décembre prochain sur Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Dès son lancement, il sera disponible dans le Xbox Game Pass, sachant que les abonnés au Xbox Game Pass Ultimate recevront des récompenses mensuelles pour le multijoueur free-to-play.

La séquence lève le voile sur de nombreuses caractéristiques de gameplay de Halo Infinite qui sont destinées à rendre l’expérience plus ouverte, dynamique et non linéaire que les précédents opus de la franchise, notamment le cycle jour/nuit du jeu, les patrouilles ennemies ou encore les objectifs secondaires qui demandent de sauver des Marines, de nettoyer des forteresses, de combattre des mini-boss ou encore de récupérer des améliorations pour des pièces d’équipement (noyaux spartiates). Il y a également des zones où les joueurs pourront rapatrier des pièces d’équipement, comme des armes ou des véhicules, pour explorer le monde ouvert du jeu.

Microsoft fait le point sur la version PC de Halo Infinite