Halo 3 PC : vers une bêta publique en Juin ?

Les fans de la saga attendent avec impatience de pouvoir profiter comme il se doit de l'intégralité de la trilogie originale Halo sur PC. Mais quand aura-t-on droit au troisième opus ? Voici aujourd'hui un premier élément de réponse, qui devrait plaire.

Halo est une série de jeux vidéo de science-fiction militaire culte. Créée par Bungie, reprise par 343 Industries et détenue par Microsoft Studios, les jeux racontent une guerre interstellaire entre l’humanité et une alliance d’aliens, les Covenants. Depuis près de 20 ans, les fans peuvent profiter de cet univers si particulier. Et depuis peu, Microsoft avait fait lancer un vaste projet de remasterisation de la trilogie originale.

Le remaster de Halo 3 PC arrive en bêta très bientôt

Encore quelques semaines à patienter et vous pourrez refaire l’intégralité de la trilogie originale de Halo sur PC. 343 Industries vient d’annoncer que la bêta publique de Halo 3 Master Chief Collection PC devrait très probablement démarrer durant “la première moitié de Juin”, soit environ un mois après la sortie de Halo 2. Pas mal, non ? Voilà qui devrait arriver rapidement. Pour pouvoir avoir une chance de participer, il faudra s’inscrire au programme gratuite Halo Insider.

Probablement dans le courant du mois de Juin

Ce Halo 3 Master Chief Collection PC est un remaster important. Vous pourrez jouer toute l’histoire contre les Covenants, du début à la fin, sur votre PC. Vous n’aurez pas à allumer votre Xbox pour “terminer le combat”. Et vous pourrez aussi voir ce qu’ont fait les équipes du studio 343 Industries pour redonner un coup de jeune à ce titre culte de la Xbox 360. Si vous n’aviez pas pu le faire à l’époque, si vous avez envie d’y replonger, voilà votre chance. Peut-être dès la bêta publique dans quelques semaines sinon une fois officiellement disponible. Dans un cas comme dans l’autre, cela devrait être pour bientôt. Longue vie en tous les cas à cette licence culte qu’est Halo !